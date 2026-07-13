Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов в Законодательную Думу в Томской области

Фото: Партия «Новые люди»

В Томске состоялось торжественное выдвижение кандидатов на выборы в Законодательную Думу в Томской области от партии «Новые люди», посвященное старту кампании 2026 года. В партии подчеркивают, что в команду вошли люди, которые уже много лет работают на своих территориях, реализуют общественные проекты, помогают жителям и хорошо знают проблемы своих городов и районов.

Центральным событием конференции стало торжественное вручение партийных билетов новым членам партии. Всего к команде присоединились около 100 человек. Вместе с руководителями местных отделений они получили партийные билеты, став частью региональной команды, которая будет работать над развитием проектов и инициатив в Томской области.

Во время конференции руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Марк Иванов подвел итоги работы команды за последние шесть лет. За это время в Томской области были запущены десятки общественных проектов, посвященных благоустройству городских пространств, развитию культуры, поддержке старшего поколения, экологическим инициативам и работе с молодежью. Многие из них выросли из локальных томских инициатив в федеральные проекты, которые сегодня реализуются в десятках регионов страны.

Фото: Партия «Новые люди»

- Сегодня мы начинаем новый этап работы. Для нас важно, что команда продолжает расти и к ней присоединяются люди, которые готовы лично участвовать в реализации проектов. Именно с такой командой мы входим в кампанию 2026 года, - отметил Марк Иванов.

В рамках мероприятия также состоялось вручение благодарственных писем партнерам, общественным организациям и активистам, которые принимали участие в реализации социальных и городских проектов партии. В финале участники заложили капсулу времени с целями и пожеланиями на кампанию.

В партии отмечают, что старт кампании - это прежде всего начало нового этапа взаимодействия с жителями Томской области. В ближайшие месяцы команда продолжит встречи с томичами, работу над общественными инициативами и проектами, направленными на развитие региона.

Выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В них примут участие 5 партий, которые сейчас в Госдуме: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».