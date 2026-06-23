Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Главной задачей фестиваля стало привлечение томичей к обсуждению будущего своих дворов, районов и общественных пространств. Гости могли познакомиться с проектами партии, принять участие в интерактивных площадках и предложить собственные идеи по улучшению городской среды.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Для нас это не просто городское мероприятие. Это возможность услышать людей и понять, какие изменения они хотят видеть в своём дворе, районе или городе. Мы считаем, что многие важные проекты начинаются именно с инициативы жителей, - отмечает депутат Думы города Томска Александр Цин-Дэ-Шань.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Во время фестиваля участникам рассказывали о действующих общественных проектах и способах поддержки гражданских инициатив. Особое внимание было уделено примерам, когда локальные идеи становились масштабными проектами.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Одним из таких примеров организаторы называют проект «Жить по-новому». Изначально он появился в Томске как локальная инициатива по работе со старшим поколением. Сегодня проект реализуется уже как федеральное направление партии и действует более чем в 70 регионах России.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

По мнению организаторов, этот опыт показывает, что предложения жителей могут перерасти в полноценные программы и получить поддержку на более высоком уровне.

«Фестиваль новых идей» стал ещё одной площадкой для обсуждения будущего Томска и поиска решений, которые рождаются не в кабинетах, а в диалоге с жителями города.