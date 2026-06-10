Томский форпост: как «МЦ Генелли» доказывает, что качественная медицина в Сибири возможна

Коллектив врачей «Генелли» всегда рад помочь. Фото: ООО МЦ «Генелли»

Когда речь заходит о визите к врачу, неважно, для себя или ребенка, большинству из нас хочется уверенности и спокойствия, грамотного профессионализма и минимума лишних усилий.

Тысячи томичей вот уже 13 лет выбирают клинику «Генелли». Для частной медицины это солидный срок. За это время медцентр прошел большой путь: был открыт второй филиал, в штате уже более 60 докторов.

Здесь работают профессионалы с богатым практическим опытом, в том числе врачи 1-й и высшей категории, доктора и кандидаты медицинских наук. Во главе команды стоит основатель, идейный вдохновитель и директор клиники Оксана Гейко. Сама Оксана Геннадьевна - опытный пластический хирург со стажем 29 лет, действительный член Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, она лично проводит сложнейшие операции.

Оксана Гейко, ведущий пластический хирург и основатель клиники. Фото: ООО МЦ «Генелли»

Два филиала как одна семья

Теперь - о сути. «Генелли» - это не «пластическая клиника для богатых». Это многопрофильный медицинский центр для всей семьи, где лечат всех, от младенцев до пенсионеров.

- У нас имеются все необходимые разрешительные документы. Около 2 месяцев назад мы прошли повторное лицензирование, продлили лицензию. У нас европейское оборудование для стерилизации, немецкие материалы, - рассказывает главный врач клиники «Генелли» Владислав Казенных.

Давайте пройдемся по филиалам и посмотрим, что там происходит прямо сейчас, пока вы читаете эту статью.

Филиал № 1 (ул. Алтайская, 24), работает даже в выходные

Первый этаж: регистратура, детское отделение, своя лаборатория.

Детское отделение полного цикла (педиатр, узкие специалисты, прививки).

Детские лор, окулист, невролог, ортопед, эндокринолог, кардиолог, массажист. УЗИ, ЭКГ, забор крови. Все - без очередей, с игрушками и сладкими призами.

- Вакцинация строго по календарю препаратами, которые подтверждены регистрационными удостоверениями Минздрава РФ, - подчеркнули в клинике.

Пространство организовано так, чтобы каждый юный пациент в клинике чувствовал себя спокойно.

Косметология: аппаратные методики, профессиональное оборудование, инъекции, уход.

Операционный блок и стационар.

Две современные операционные с эндоскопическим оборудованием в каждом филиале.

Двери «Генелли» всегда открыты для вас! Фото: ООО МЦ «Генелли»

Филиал № 2 (ул. Шевченко, 19), ежедневно до 20.00

Этот филиал - в самом сердце города. Сюда удобно забежать после работы или учебы.

Взрослая поликлиника: терапевт, кардиолог, гинеколог, уролог-андролог, невролог, эндокринолог, УЗИ и ЭКГ на месте.

Своя лаборатория (результаты анализов - на следующий день).

Главная фишка филиала на улице Шевченко - скорость. Записался, пришел, приняли, ушел. Все - в течение часа. Даже в обеденный перерыв, даже в субботу.

Палаты уровня «отель»: отдельный санузел, удобные кровати, телевизор, Wi-Fi.

Своя барокамера (баротерапия) - уникальное для Томска оборудование, которое ускоряет заживление швов, снимает отеки, омолаживает организм на клеточном уровне.

- Вы дышите очищенным кислородом, за 10 сеансов можно полностью наполнить им клетки организма, - пояснил Владислав Казенных.

Пока дети лечатся у педиатра, взрослые решают свои проблемы (и наоборот).

Это самый сильный аргумент в «Генелли». Клиника работает как единый семейный организм. Вы можете прийти с ребенком на прием к педиатру и заодно проконсультироваться со своим кардиологом или гинекологом.

Сейчас, пока вы читаете эти строки, в «Генелли» принимают очередного ребенка с бронхитом, проводят плановую операцию по удалению желчного пузыря, запускают барокамеру для пациентки после маммопластики, врач выезжает на дом к лежачей бабушке, а администратор записывает еще 15 человек на завтра. Клиника живет. Помогает. Спасает.

В то же время, по словам Владислава Казенных, медики сегодня часто сталкиваются с потребительским экстремизмом.

- Бывает, приходит женщина на пластику груди, и в ее представлении есть некая идеальная картинка, которую она увидела где-нибудь в интернете или журнале. Женщина надеется, что после операции будет выглядеть так же. Некоторые думают, что операция - это как волшебная палочка. А у этой женщины вообще другое анатомическое сложение. И мы ей говорим об этом, предупреждаем, - уточняет главный врач клиники. - Или иногда женщины жалуются на рубцы. Но хирург всем накладывает одинаковые швы, всем старается делать по высшему разряду: он не заинтересован в том, чтобы у пациента были проблемы. Однако операция - это серьезно, каждый организм реагирует индивидуально, у человека может быть склонность к гипертрофированным рубцам, еще что-то. И об этом тоже предупреждаем пациентов. Некоторые нарушают рекомендации в период восстановления после операции, которые были им даны. А кто-то вообще может прийти с претензией спустя несколько лет после операции.

В конечном счете выбор клиники - это всегда вопрос доверия, и каждый решает его сам. В медицинском центре «Генелли» предлагают своим пациентам не просто медицинские услуги, а партнерство: врачи готовы рассказывать о рисках и о том, как совместными усилиями достичь результата. Это место, где работа врача сочетается с заботой администратора, а строгие медицинские протоколы - с уютной атмосферой, что создает то самое ощущение спокойствия, за которым люди приходят к докторам.

Прямо сейчас, не откладывая на завтра, возьмите телефон и наберите:

(3822) 23-00-00 или 8-901-611-21-20

Назовите кодовое слово «Красота» и запишитесь на прием.

МЦ «Генелли»

(3822) 23-00-00

8-901-611-21-20

Сайт: genelli.ru

Соцсети: VK | Telegram

Филиалы в Томске:

* ул. Алтайская, 24 - пн. - пт. с 8.00 до 20.00, сб. с 9.00 до 20.00, вс. с 9.00 до 17.00

* ул. Шевченко, 19 - ежедневно с 8.00 до 20.00

Реклама. ООО «МЦ Генелли». ИНН 7017322577. erid: 2W5zFHUL9n9