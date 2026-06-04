У настоящего дома мечты нет лишних метров, есть только нужные

Фото: Строительная компания «ТомСтройГарант»

Когда-то площадь загородного дома была символом статуса, и считалось, чем она больше, тем лучше. Реальность 2026 года диктует другие правила. Сегодня это история, скорее, про разумный минимализм, тепло и функциональность, ну и, конечно, про доверие к строителям. Мы узнали у заместителя генерального директора строительной компании «ТомСтройГарант» Евгения Сыромятникова, почему сибиряки сегодня выбирают дома площадью 85 квадратов вместо 150 и как строительная компания подстраивается под новые запросы, не теряя в качестве.

Рынок индивидуального жилищного строительства в Томске, Кемерове и в целом по России переживает непростые времена. Высокая ключевая ставка, сворачивание льготных ипотечных программ заставляют и застройщиков, и их клиентов искать новые формулы разумного домостроения. Евгений Александрович говорит о главной тенденции строительного сезона-2026 так:

- Минимизация. Я иногда у клиентов спрашиваю: «Почему вы заказываете дом площадью 85 квадратных метров? Этого же мало». Но люди отвечают, что им хватит этого метража, даже несмотря на то, что в семье трое детей. По моим наблюдениям, это продиктовано не столько изменившимися вкусами, сколько строгими финансовыми рамками. Уверен, были бы деньги, люди заказывали бы и строили бы дома побольше. Или, к примеру, если бы сумма семейной ипотеки не ограничивалась 6 миллионами, как сейчас. Поэтому мы подстраиваемся под существующие запросы и законодательство. Прыгнуть выше не можем: люди ограничивают свои желания, чтобы получить свою мечту, пусть и в несколько усеченном виде.

Фото: Строительная компания «ТомСтройГарант»

За 15 лет работы в сибирских условиях специалисты компании «ТомСтройГарант» до мельчайших подробностей изучили особенности работы с самыми разными материалами и знают, как строить дома из кирпича, сибита, теплостена и бруса, чтобы они полностью соответствовали сибирскому климату и энергоэффективности. Компания под руководством Наиля Надыршина предлагает полный цикл работ, от индивидуального проектирования до финальной отделки под ключ. Причем цена, зафиксированная в договоре, остается неизменной на всех этапах. Такая принципиальная позиция «ТомСтройГаранта» позволяет клиентам избежать дополнительных вложений, о которых, к сожалению, так часто можно почитать на строительных форумах.

Важным преимуществом компании можно назвать жесткий контроль качества, работу в любой локации Томской и Кемеровской областей и тщательное соблюдение сроков, причем это является пунктом договора, а не просто обещанием. Это позволяет компании предоставлять официальную гарантию на все виды строительных работ. Впрочем, у клиентов «ТомСтройГаранта» есть возможность не строить дом, а купить уже готовый в коттеджном поселке Слобода Вольная, селе Корнилово или микрорайоне Крутоярский.

Фото: Строительная компания «ТомСтройГарант»

Компания с удовольствием показывает свои объекты. Согласитесь, это отличная реклама.

- Перед заключением договора на строительство мы предлагаем клиенту съездить и посмотреть построенные нами дома, - рассказывает Евгений Александрович. - Их хозяева согласны показать и рассказать, как им живется в конкретном доме. Такой подход, своего рода «тест-драйв», помогает снять последние сомнения. Это очень большой плюс, рекомендую всем коллегам.

Строительная компания «ТомСтройГарант» вообще делает ставку на честность и профессионализм. В итоге сибирские семьи получают прозрачный механизм: ты знаешь, сколько заплатишь, когда въедешь, и кто ответит за качество через 5 лет. Именно это позволяет «ТомСтройГаранту» оставаться востребованным даже в непростой строительный сезон 2026 года.

Получить консультацию по всем интересующим вопросам можно по телефонам компании +7-913-829-03-05 (Томск), +7-983-253-22-21 (Кемерово) или на сайте https://tomstroygarant.ru/. И тогда мечта о собственном доме превратится в предсказуемый и комфортный процесс.

Реклама. ИП Надыршин Наиль Шамильевич. ИНН 701726202343. erid: 2W5zFGjJVZj