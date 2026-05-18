«Новые люди» высадили 10 тысяч кедров в Томской области

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Участие в озеленении приняли 120 томичей, которые заботятся о лесном фонде региона -волонтёры, активисты, семьи с детьми. В рамках программы «Зелёные города» 17 мая волонтёры и члены партии «Новые люди» высадили 10 тысяч кедров в районе деревни Ипатово. После завершения работ для участников организовали полевую кухню и горячий чай.

Кедр был выбран неслучайно: это одно из ключевых деревьев для сибирской экосистемы и символ региона. В последние годы тема сохранения кедровников всё чаще поднимается на общественном и экологическом уровнях, а подобные акции помогают привлекать внимание к вопросам экологии.

- Такие посадки очень важны. Сегодня в нашей стране вырубают большое количество деревьев, и можно разрушать, а можно создавать и созидать. Сегодня многие приехали на посадку впервые: они учатся тому, что можно что-то сделать самому для нашего родного края. Это очень важно и нам всегда благодарны. Эта благодарность двигает нас вперед в том, что мы делаем, - отмечает депутат городской думы от партии «Новые люди» Александр Цинь-Дэ-Шань.

Уже 10 лет экологическая инициатива объединяет жителей региона, а последние несколько лет реализуется благодаря поддержке партии «Новые люди» и благотворительного фонда «Экосфера». За время существования акции волонтёры высадили 153 тысячи кедров.

В партии отмечают, что работа по сохранению лесов и развитию экологических проектов в регионе будет продолжена. Помимо высадки деревьев, «Новые люди» регулярно поднимают вопросы защиты кедровников и сохранения природных территорий Томской области. Ранее партия подключилась к защите Буревестника: благодаря депутатам партии лес сохранил статус особо охраняемой природной территории.