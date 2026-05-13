Путь в профессию: от «Гранатового браслета» к призванию

Оксана Геннадьевна Гейко - блестящий хирург, успешный руководитель, талантливый ученый и просто красивая и умная женщина.

Как это часто бывает у людей, достигших вершин в своей профессии, интерес к медицине у Оксаны Геннадьевны проявился еще в детстве. Прочитав в юном возрасте рассказ Александра Куприна «Гранатовый браслет», Оксана была настолько впечатлена образом доктора, пытающегося спасти умирающую женщину, что твердо решила: ее путь будет связан с медициной. Эта детская мечта, подкрепленная целеустремленностью, привела ее в Семипалатинский государственный медицинский институт, который она с отличием окончила в 1996 году. Уже тогда стало ясно: перед нами не просто студентка, а будущий лидер своего дела.

Сразу после института Оксана Геннадьевна начала свою профессиональную деятельность. Ее общий стаж - 30 лет! За это время она прошла путь от интерна до основателя собственной клиники, заслужив признание как умелый хирург и чуткий руководитель. Ее многогранный талант подтверждают сертификаты челюстно-лицевого хирурга (с 2006 года) и пластического хирурга (с 2012 года).

Мастерство, отточенное годами: более 25 сертификатов

Хирургия, особенно пластическая, не терпит статичности. Оксана Геннадьевна это понимает, как никто другой. За годы практики она получила более 25 различных сертификатов и грамот, став действительным членом Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (ОПРЭХ), что считается высшим знаком признания в профессиональном сообществе.

Оксана Геннадьевна постоянно повышает квалификацию в ведущих центрах. Ее «копилка знаний» включает курсы по контурной пластике (2004, Москва, Новосибирск), созданию контуров лица и тела фиксирующими нитями (2005, Москва), методам маммопластики и эндопротезирования (2006, Москва), а также участие в международных курсах по пластической хирургии (2006, Екатеринбург). Важным этапом в становлении хирурга как профессионала стало участие в 10-м конгрессе Европейского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (ESPRAS) в 2005 году в Вене. Эти и другие вехи, включая прохождение курсов по хирургии в 2019 и 2024 годах, - лишь малая часть непрерывного процесса обучения, который позволяет специалисту находить самые эффективные решения для каждой пациентки, работая на стыке искусства и передовой науки.

На службе инноваций: два патента на изобретение

Оксана Геннадьевна - не просто практикующий хирург, но и ученый-новатор. Являясь автором собственных разработок, она имеет два патента на изобретения:

- «Способ ушивания операционной раны при пластических операциях на наружных половых органах у женщин» (патент РФ № 2290110). Эта инновационная методика позволяет добиваться лучшего заживления и эстетического результата;

- «Способ ушивания операционной раны» (патент РФ № 2473313). Еще одна авторская техника наложения швов, обеспечивающая аккуратное заживление с минимальными рубцами.

Эти патенты - лучшее доказательство того, что Оксана Гейко не просто следует стандартам, а сама создает их.

От врача к руководителю: создание «Генелли»

Навыки высококлассного хирурга рано или поздно приводят к желанию создать собственное пространство. Так в 2013 году появился медицинский центр «Генелли» в Томске. Это не просто клиника - это воплощение философии ее основателя. Название «Генелли», как признается сама Оксана Геннадьевна, перекликается со словом «гениальность» и связано с ее жизненным кредо - стремиться к совершенству во всем.

Сегодня «Генелли» - это многопрофильный центр европейского формата, где пациенты могут получить помощь не только пластического, но и сосудистого хирурга, онколога, гинеколога и других специалистов.

Умение руководить таким сложным организмом и одновременно оставаться практикующим хирургом - еще одно доказательство выдающегося профессионализма Оксаны Геннадьевны. В доказательство своей многогранности Оксана Геннадьевна стала выпускницей Президентской программы ТГУ, что позволило ей получить необходимые бизнес-компетенции для управления современным медицинским центром.

Признание коллег и вклад в науку

Профессионализм Оксаны Геннадьевны отмечен не только благодарностями ее пациентов, но и официальными наградами. В 2011 году она была награждена почетной грамотой департамента здравоохранения Томской области за многолетний добросовестный труд и профессионализм. Ее вклад в развитие медицины признан на государственном уровне.

Искусство делать людей счастливыми

В чем же секрет успеха этого удивительного человека? В искренней любви к своему делу и глубоком понимании того, что пластическая хирургия - это не просто коррекция внешности. Для Оксаны Геннадьевны каждая операция - это шаг к новой, более счастливой и уверенной жизни для ее пациента.

- Ее работа - это не просто ремесло, а истинное искусство, - говорят о ней коллеги.

Оксана Геннадьевна Гейко - блестящий хирург, успешный руководитель, талантливый ученый и просто женщина, которая каждый день доказывает: профессиональный подход к своему делу способен творить чудеса, возвращая людям красоту и радость жизни.

