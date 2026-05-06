«Сексуальность не про размеры»: блогер из Томска Карина Нигай разобрала стиль и любовь мировых звезд

Поцелуй Гарри Стайлса и Зои Кравиц, отношения других знаменитостей — обсудила сибирячка в своих постах. Фото: скриншоты из аккаунта Карины Нигай в «Максе»

Карина Нигай устроила в соцсетях разборы сексуальности, стиля и отношений знаменитостей. Прославившаяся на всю Россию модный блогер из Томска заявила подписчикам: чтобы быть привлекательной, вовсе не обязательно оставаться худой.

На примере певицы Рианны, которая снялась для одного из известных зарубежных брендов, Карина поясняет: сексапильность — не про «вернуться в форму», а про владение собой, собственным телом и пространством в кадре одновременно.

«Пост посвящаю всем, кто считает, что стиль и сексуальность доступны только в том случае, если ты Икс Эс», — написала Нигай.

Еще один модный пост Карина посвятила французскому модельеру Симону Жакмюсу. Он привез на мероприятие свою стильную бабушку в белоснежных одеждах.

Знаменитый европейский модельер и дизайнер — герой одного из постов Нигай. Фото: скриншоты из аккаунта Карины Нигай в «Максе»

«Девочки, самое милое, что вы встретите в моде <...>. И даже если это часть стратегии, все равно выглядит очень искренне. Проект круто упакован под тему вечера «Мода как искусство», где их костюмы отсылка к чистому холсту, а творчество начинается с семьи», — прокомментировала Карина.

Следит сибирячка и за личной жизнью голливудских звезд. Недавно она обратила внимание на папарацци-снимки Гарри Стайлса и Зои Кравиц, целовавшихся в Лондоне. Публику же, по словам блогера, волнует, прежде всего, кольцо на руке у актрисы. Интернет уже решил, что ее ухажер созрел для предложения. «Вместе их обсуждают всего около восьми месяцев. С одной стороны, когда встречаешь своего человека, какие вообще сроки. А с другой… ну очень уж быстро все дошло до статуса "почти женаты"», — рассуждает Карина и спрашивает у подписчиков: нормально ли делать предложение спустя несколько месяцев отношений?

Обсуждает Карина и Зендею. Пока все говорят о новом фильме с ее участием и о тайном бракосочетании актрисы, томская блогерша разбирает выходы знаменитости в свет. «Ей, как подлецу, все к лицу: и короткая стрижка, и мягкие волны, и идеально прямые волосы. Да даже блонд — помним такую эру», — восхищается Карина. По ее мнению, последние появления артистки на красной дорожке оказались очень элегантными: «Если раньше они со своим стилистом экспериментировали, удивляли, то эти выходы уже такие взрослые. Настроение замужней женщины точно имеется».

Музыкальные события — тоже под прицелом внимания. Карина поинтересовалась у зумеров, видели ли те выступление Мадонны с Сабриной Карпентер на фестивале «Коачелле». Молодое поколение ответило, что выступление Бибера, во время которого на сцену вышла Билли Айлиш, намного круче. «Во-первых, на каждом концерте песню он пел какой-то девочке из зала. Во-вторых, вы вообще знали, что она его дикая фанатка? Хейли, у тебя есть конкурентка», — иронизирует Нигай.

