«Убил трех родственников»: томича подозревают в тройном убийстве

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Томские следователи расследуют тройное убийство, совершенное в поселке Дзержинское Томска. Как сообщили в пресс-службе СК по Томской области, 53-летний житель поселка сам позвонил в дежурную часть и признался, что убил свою мать, сестру и племянника.

«При выезде на место происшествия следователи обнаружили тела 81-летней матери, 47-летней сестры 18-летнего и племянника подозреваемого с огнестрельными ранениями», - рассказали о подробностях жуткого дела в СК Томской области.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Подозреваемого задержали. Скоро ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.