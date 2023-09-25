Газпромбанк стал партнером Томской области в строительстве кампуса

Фото: Александр Ильев

Концессионное соглашение подписали руководство региона и компания «Томский студенческий кампус», сообщает пресс-служба Газпромбанка. Банк выступает в роли участника генерального подрядчика и концессионера – компании «Томский студенческий кампус» (СП Газпромбанка и ГК «Гранит»), а также кредитора.

В рамках инвестиционной инициативы планируется строительство на территории Томской области кампуса мирового уровня для подготовки высококвалифицированных кадров, комплексное стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности для создания передовых сервисов, которые будут использованы на территории региона.

Кампус будет располагаться на площади 192 тыс. кв. м и будет включать жилой комплекс, многофункциональный учебный центр и ФОК. Приблизительный объем капзатрат на проект оценивается в 47,2 млрд рублей. Проект будет структурирован на принципах концессии. Срок завершения строительства объекта запланирован на конец 2027 года.

Фото: Александр Ильев

Газпромбанк имеет необходимые ресурсы, экспертизу и опыт в реализации подобных крупных инфраструктурных проектов, отмечает исполнительный вице-президент Газпромбанка – управляющий по Западно-Сибирскому региону Павел Щербаков. «Развитие образовательной инфраструктуры – одно из важнейших направлений работы государства для обеспечения экономического роста в стране. При этом проект является ключевым для Томска – старейшего в стране образовательного, научного и исследовательского центра. Механизм концессии позволит реализовать строительство технологически современного и удобного кампуса, в планируемые сроки и с полным контролем целевого использования средств», – рассказал Щербаков.

Строительство студенческого кампуса решает задачу, которую ставит перед страной и регионами Президент России Владимир Владимирович Путин, – это достижение научно-технологического и кадрового суверенитета, подчеркнул губернатор Томской области Владимир Мазур. «Для нашей области будущий кампус – один из главных проектов на десятилетия вперед, что подтверждают представители академической и университетской науки, инновационного бизнеса», – рассказал губернатор, отметив, что проект позволит привлечь в регион еще больше талантливой молодёжи и инвестиции бизнеса на создание новых высокотехнологичных производств и станет импульсом для ускоренного развития градостроительства, дорожно-транспортной инфраструктуры Томска, особенно, его восточной части.

«Мы понимаем значимость проекта Межвузовского кампуса, который позволит создать комфортные условия для получения качественного высшего образования, сделает вузы города более конкурентоспособными, что в целом положительно скажется на социально-экономическом уровне региона. Учитывая большой опыт Газпромбанка, мы уверены, что с таким надежным партнером нам удастся успешно выполнить все обязательства концессионера по созданию и последующей эксплуатации кампуса», — резюмировал генеральный директор группы компаний «Гранит» Андрей Евдокимов.