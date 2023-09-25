В Томске 25 сентября стартовал отопительный сезон

Отопление начали подключать в дома Томска Фото: Даниил ОПАРИН

Многоквартирные в Томске начали подключать к теплу в понедельник, 25 сентября. Полностью отопление в городе включат в течение 3-5 дней. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на департамент городского хозяйства.

«Сегодня с 8 утра специалисты «ТомскРТС» начали запуск системы отопления жилых многоквартирных домов. Специалисты УК и ТСЖ также приступили к работе на внутридомовых системах», — говорится в сообщении.

Полный перевод отопительных систем на зимний режим работы выполнят поэтапно в течение 3-5 дней по мере набора подключаемой нагрузки.

Как сообщил глава департамента городского хозяйства Дмитрий Путров, сегодня дан старт началу отопительного сезона. Ресурс необходимо подключить в более чем 3400 домов города. В большинство многоквартирников тепло подключат в течение сегодняшнего и завтрашнего дня.

С вопросами о подаче отопления в дома томичи могут обращаться в свои управляющие компании и ТСЖ, а также в диспетчерскую «ТомскРТС» по телефону 73-85-78 .