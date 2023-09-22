«Wish-лист для мэра»: жители Томска перечислили свои пожелания к работе нового градоначальника

Убрать мусор с улиц, отремонтировать дороги и наладить работу УК - главные требования горожан. Фото: Telegram-канал "Дума города Томска"

Проведенный «Комсомольской правдой - Томск» опрос среди горожан стал своеобразным wish-листом, который люди составили для нового мэра. Напомним, Дмитрий Махиня принес присягу и официально вступил в должность 4 дня назад, 18 сентября. Все перечисленные проблемы, решения которых томичи ждут от градоначальника, являются застарелыми. Больше всего респондентов пожаловалось на плохие дороги и мусор.

«Меня не устраивает плохое качество дорог. Даже в Северске они намного лучше, чем Томске. Второе: горячую воду отключают на чересчур длительный срок. Даже если обещают 3 недели, то включают порой через 3,5. Пусть сократят срок или разобьют, как, опять же, в Северске: там неделю нет воды, потом есть и затем снова неделю отключена», - сказала студентка Томского индустриального техникума Маргарита.

Девушка также добавила, что ждет от нового мэра изменений в работе с коммунальщиками. По ее словам, в Октябрьском районе города контейнеры часто переполнены, мусор вываливается из баков.

Маргарита не ограничилась собственным ответом на вопрос и попросила поделиться мнениями своих одногруппников, преподавателя, а также коллег по работе - менеджеров.

«Они ожидают от Махини того же. То есть, первое, про что все вспомнили, это дороги и вывоз отходов. Еще пожаловались на слишком резкое повышение стоимости ЖКХ, хочется какой-то стабильности. Ну и чтобы градоначальник смог добиться снижения стоимости коммунальных услуг. И с вандализмом бы разобраться, надписи на стенах не радуют глаз», - сказала томичка.

Жительница областного центра Татьяна выразила пожелание, чтобы в холодную пору тщательней следили за дорогами.

«Зимой очень плохо чистят проезжую часть в спальных районах. Тротуары тоже вечно в снегу, поэтому тяжело ходить», - сказала женщина.

Сотрудница одной из местных рекламных компаний Юлия ответила: «У меня все по стандарту: требую от нового мэра того же, чего ждала от прежних - хороших дорог и еще раз дорог! Все остальное на втором плане».

Игорь Ш. признался изданию, что за последние полгода он побывал в Армении, Грузии и Казахстане, поэтому может сравнить, как живут там, и как здесь. Дмитрию Махине томич пожелал ориентироваться в своей работе на успехи соседних стран.

«Если никуда не выезжать, то глаз, как говорится, замыливается, и мы меньше замечаем, что в городе очень-очень грязно. Но если возвращаешься домой из-за рубежа, где с чистотой улиц все в порядке, то сразу видишь контраст», - сказал мужчина.

Бухгалтер Юлия Л. отметила, что в первую очередь мэру нужно не только позаботиться о качестве дорог и чистоте улиц, но и создать побольше спортивных и детских площадок.

Учительница Елена М. тоже перечислила сразу несколько волнующих ее проблем.

«Хочется, чтобы все парки и улицы привели в порядок, включая набережную и Буфсад. Путь новая власть разберется с томскими «заброшками» - таких зданий немало на Ленина и на Красноармейской. И пускай сделают, чтобы стало хватать транспорта. В отдаленные районах - Зеленые горки, Подсолнухи - утрами люди часто остаются на остановке, потому что битком маршрутки», - посетовала горожанка.

Томичка Элла просит Дмитрию Махиню первым делом обратить внимание на те проблемы, которые мешают жить горожанам уже не один год.

«Много лет ничего не решается в сфере ЖКХ! Отвратительные дороги! Отношение к бездомным животным тоже нужно менять», - сказала Элла Спиридонова.

Среди респондентов встретилась одна томичка, которая впервые услышала о приходе к власти омича.

«Я даже не знала, что у нас новый мэр. Что же, это вселяет новые надежды. Пусть работает и сделает так, чтобы на все хватало бюджета. А то у нас на улице Новая почти в центре города подведение воды вновь откладывают на следующий год. 12 лет так тянут уже», - сказала Дарья Александрова.

«Надеюсь, что новый глава будет более пристальное внимание уделять нашей среде обитания - состоянию дворов, придомовых дорог, игровых и спортивных площадок. Я сам работаю в «Народном фронте», поэтому вижу, что по этим вопросам больше всего жалоб. Требуется отрегулировать работу управляющих компаний, в целом наладить сферу ЖКХ», - подробно ответил на вопрос Владимир Геннадьевич.

Томич также добавил, что общественники ждут от мэра большей открытости и готовности к сотрудничеству.

«Важно, чтобы администрация приглашала активистов на выездные совещания по вопросам благоустройства, ЖКХ. Общественники всегда могут внести конструктивные предложения, донести мнение народа до чиновников. К слову, никого из представителей ОНФ, даже руководителя, не пригласили на церемонию инаугурации. Ждем конструктивного взаимодействия с командой мэрии», - подчеркнул Владимир.

Томичка Надежда пожелала, чтобы Дмитрий Махиня показал себя настоящим хозяйственником - душой радел и переживал за врученную ему территорию.

«Гуманное общество 21 века должно защитить леса от пожаров, отладить систему, предупреждающую появление безнадзорных животных. Для этого уже в детсаду нужно рассказывать, как с ответственностью относиться к природе и к братьям меньшим, не допускать самовыгул и пр. Тогда волонтеры смогут тратить время на решение других важных вопросов, помогая тем самым местным властям», - поделилась мнением Надежда.

Жительница центрального района города Наталья К. пожелала Махине успешно решить проблемы дорог и вывоза мусора.

«Пусть контролирует четко работу УК. Зимой хочется идти и не боятся убиться из-за того, что скользко! Больше всего я хочу, чтобы в городе стало красиво. Пусть, наконец, сделают набережную и пляж на правом берегу. Нам должно быть приятно гулять по всему городу, не видя везде разбитые дороги и грязь», - сказала томичка.

Оригинальный ответ на вопрос дал Александр.

«Жду от мэра не только улучшения дорог и вообще жизни томичей. Главное - надеюсь, что очередной градоначальник не повторит судьбу предыдущих наших мэров, что будет честным и радетельным», - сказал молодой человек.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что мэр Дмитрий Махиня назвал топ-5 проблем областного центра.