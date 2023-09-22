Появился полный фоторепортаж с томского фестиваля воздушных шаров "Вверх"

Необычным зрелищем в день открытия фестиваля насладились сотни томичей Фото: Анна Ковалёва

В Томске стартовал первый в Сибири фестиваль воздушных шаров. Поднявшиеся накануне в небо 8 аэростатов стали экзотическим зрелищем для жителей областного центра. Захватывающие эмоции получили сотни томичей, собравшихся на набережной Томи. Впрочем, не все остались довольны тем, как было организовано открытие мероприятия. Подробности – в репортаже «Комсомольской правды – Томск».

Изначально наземная часть программы в день открытия фестиваля планировалась на 17 часов, томичей приглашали наблюдать за шарами на террасу Лагерного сада. Именно там собралось большое количество людей в ожидании яркого праздника, однако аэростаты не появлялись. В толпе распространилась информация в виде слухов, что полеты перенесли на 18:00 в район набережной у драмтеатра. При этом на портале фестиваля по-прежнему было указано: «17:00 Парад воздушных шаров», несмотря на предупреждение о возможном переносе из-за погодных условий. Люди продолжали ждать.

Многие собравшиеся в Лагерном саду лишились праздника Фото: Анна Ковалёва

Никто из тех людей, с кем удалось поговорить корреспонденту, не знал, что довольно поздно, в 16:35, в Telegram-канале организаторов появилось сообщение: «Сегодня в районе областной администрации около 18 часов в небе будет 8 аэростатов. Не забудьте посмотреть ВВЕРХ».

«Как так? Мы из другого города приехали посмотреть необычное шоу, а его нет. Постоянно сверялись с официальным сайтом, там до сих пор написано про 17 часов. Почему не сообщили новую конкретику на сайте?», - возмутилась Елена К.

В итоге часть людей поспешили переместиться на набережную в район областной администрации, а часть так и остались в Лагерном саду – без шоу.

В начале седьмого часа вечера, в ожидании начала наземной программы, собравшиеся у памятника Чехову с надеждой вглядывались вдаль. «Наверное, и здесь ничего не будет, да и ветерок поднимается», - переживали зрители.

Наконец, в 18:09 над Томью показался первый аэростат, за ним еще 7. Каждый представлял один из городов: Барнаул, Тулу, Томск, Нижний Новгород, Москва, Переяславль-Залесский, Абакан, Каменск-Уральский.

Фото: Анна Ковалёва

Томичи и гости города разных возрастов не стеснялись выражать свои эмоции. Когда какой-то из шаров, пройдя над рекой, начинал пролетать над головами зрителей, они махали руками и восторженно кричали. В ответ с неба доносилось «Всем привет! Ура!».

Фото: Анна Ковалёва

Фото: Анна Ковалёва

«Такие впечатления, конечно, впервые получила. Стоишь, а над тобой все небо в красочных непривычных глазу объектах. Правда, тронуло», - поделилась жительница Северска Мария.

Фото: Анна КОВАЛЕВА

В середине шоу один из аэростатов начал снижаться прямо над водой. Казалось, не было ни одного зрителя, который бы не переживал: «А вдруг он падает!».

Все внимание собравшихся сосредоточилось на бело-сине-красном шаре, на несколько секунд зависшем максимально близко к воде.

Затем, не коснувшись глади, летательный аппарат начал набирать высоту. Толпа выдохнула: «Значит, это был просто трюк – экстремальный элемент программы».

Фото: Анна Ковалёва

Фото: Анна Ковалёва

Все аэростаты, пролетев над Томью и драматическим театром, ушли в направлении Комсомольского проспекта. Еще несколько минут их замечали в вышине люди, следовавшие от набережной к парковкам и к остановкам общественного транспорта.

Фото: Анна Ковалёва

«Мы первый раз в жизни такое наблюдали. Все прошло отлично, хотя вообще сегодня на Лагерный сад рассчитывали. Хотелось бы побольше шаров и чтобы шоу подольше шло. Сейчас у меня все глаза в слезах, так как пришлось смотреть против солнышка, ну ничего, эмоции стоят того», - поделилась впечатлениями Екатерина.

Муж томички добавил, что семья собиралась воспользоваться услугой и прокатиться на одном из аэростатов, но выяснилось, что детей пускают на воздушные прогулки только с 7 лет.

«Если фестиваль сделают ежегодным, то в следующем году дочке по возрасту уже будет можно, мы обязательно прокатимся», - сказал Вячеслав.

Напомним, полеты над Томском и его окрестностями организатор предлагает во все дни проведения фестиваля. Наземную часть отменят только в случае изменений погодных условий.

Telegram-канал организатора мероприятия: "ВВЕРХФЕСТ2023 Томск"

Насладиться необычным для Томска зрелищем в рамках 4-дневного фестиваля можно до воскресенья, 24 сентября.

Читайте также В Томской области объявили штормовое предупреждение из-за похолодания