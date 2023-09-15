Сотрудница областного перинатального центра прокомментировала инцидент со смертью ребенка

Обстоятельства гибели ребенка продолжают выяснять следователи Фото: Анна Ковалёва

Случай, произошедший в областном перинатальном центре на прошлой неделе, всколыхнул город. Люди массово принялись обсуждать в соцсетях видеообращение томича Дениса Апаричева, которое опубликовал паблик «Милый Томск». Мужчина заявил, что из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи его ребенок погиб, а жена оказалась в реанимации. В итоге региональное СУ СК возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ. Что говорят в самом ОПЦ об инциденте – выяснила «Комсомольская правда – Томск».

Фото: Анна Ковалёва

Сразу отметим, что за 5 прошедших рабочих дней сотрудница ОПЦ, которая отвечает за взаимодействие с прессой, не ответила ни на один телефонный звонок журналиста. При этом в приемной подтвердили, что она находится на рабочем месте. Когда корреспондент издания лично обратился в регистратуру, ей набрали по внутреннему телефону. Специалист ответила, что не даст комментарий, даже не поинтересовавшись, о чем ее хотели спросить.

Громкий инцидент изданию прокомментировала другая сотрудница центра. Любовь Ивановна 13-й год работает в этом учреждении, лично знает тех медиков, которые оказывали помощь супруге Дениса Апаричева. Считает его слова о грубости врачей преувеличением. Женщина также говорит, что это не только ее мнение, но и мнение многих сотрудников, обсуждающих между собой случившееся.

«Не думаю, что кто-то из специалистов, которые тогда дежурили, человеку прямо конкретно нагрубил. За годы работы здесь я не встречала таких претензий со стороны пациентов или посетителей. Коллектив у нас очень хороший, вообще персонал вежливый. Но могу понять этого парня - у него обида. Видимо, он в стрессе, поэтому так воспринимает. В таком состоянии могут преувеличивать, сами того не замечая», - поделилась мнением сотрудница перинатального центра.

По словам Любови Николаевны, в тех случаях, когда возникают серьезные проблемы, врачи сообщают о них близким пациентов. Приглашают родственников, беседуют с ними. Женщина также отметила профессионализм работников ОПЦ.

«У нас зачастую спасают даже таких, которых спасти невозможно. Но все-таки это же перинатальный центр – многие сюда не просто так попадают, а уже с большими проблемами. Этот случай оказался особенно тяжелым, вот и перевели роженицу в ОКБ», - прокомментировала представительница медучреждения.

Фото: Анна Ковалёва

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что Денис Апаричев попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина разобраться в обстоятельствах, при которых умер его сын, а жена попала на ИВЛ. Пресс-служба СУ СК России по Томской области заявила: «По факту причинения по неосторожности тяжких последствий роженице в виде гибели плода в медицинском учреждении Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ».

Департамент здравоохранения Томской области тоже инициировал проверку после появления в соцсетях информации об инциденте.

«Созданной комиссией проверяется медицинская документация, проводится опрос медицинских работников. Случай находится на личном контроле руководителя облздрава Роберта Фидарова», - сообщили представители ведомства.

Издание «Комсомольская правда – Томск» продолжает следить за ходом событий.

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