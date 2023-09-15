«Норникель» усилит работу в области безопасности промышленной и корпоративной инфраструктуры

Соглашение подписали Алексей Мартынцев и Анна Кулашова в присутствии Евгения Касперского Фото: Лаборатория Касперского

«Норникель» и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о сотрудничестве. Это соглашение позволит металлургам повысить информационную безопасность, защитить корпоративную и промышленную инфраструктуру.

Компания сможет защитить цифровую инфраструктуру от таких киберугроз, как целевые, фишинговые и DDoS-атаки. Для этого специалисты компаний будут тестировать программное обеспечение и приложения, включая сценарии использования KasperskyOS, анализировать защищенность, проводить аудит событий информационной безопасности — в том числе с помощью решений «Лаборатории Касперского».

Директор Департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Алексей Мартынцев прокомментировал: «Цель нового соглашения – адаптировать наши направления сотрудничества под изменившиеся условия рынка информационной безопасности в России, под новые вызовы и угрозы, обусловленные внешними факторами. Мы давно сотрудничаем с «Лабораторией Касперского» и расцениваем это партнерство не только как способ укрепить кибербезопасность компании, но и как возможность сделать вклад в развитие информационной безопасности в промышленности в целом».

Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова прокомментировала: «Мы продолжаем сотрудничать с «Норникелем» для усиления информационной безопасности компании. В рамках развития наших долгосрочных отношений мы планируем совместно прорабатывать и тестировать решения для обеспечения киберзащиты промышленных предприятий. На подобных объектах киберугрозы могут стать причиной физического ущерба, риски особенно высоки. Мы готовы предоставить все необходимые инструменты, чтобы перекрывать возможные точки проникновения злоумышленников в инфраструктуру компании, эффективно проводить расследования и своевременно реагировать на обнаруженные инциденты. Видение и экспертиза металлургической компании являются ценным для нас, поскольку позволяют сфокусироваться на реальных нуждах отрасли».

Соглашение подписано на площадке Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference 2023.