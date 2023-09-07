"Электронные ноги за 6 млн": боец из Северска начал новую жизнь

Протезистка научила Егора ходить заново. Фото предоставлено героем публикации

Плавая в бассейне, распиливая дрова, катаясь на квадроцикле, скутере, 36-летний северчанин с электронными ногами ощущает, что только начинает новую жизнь. Свою сложную историю Егор рассказывает легко, с прежним огоньком в голосе. Да, он потерял на СВО ноги, но уже реабилитировался, строит планы на будущее и полон оптимизма. С бывшим бойцом штурмового отряда побеседовала журналистка «Комсомольской правды – Томск».

Фото предоставлено героем публикации

«До того, как стать добровольцем, я никогда не держал в руках оружие, только в тире. Но нам, новичкам, организовали 3 недели жесткой подготовки. Сразу по 4-5 специалистов, прошедших не одну войну, обучали тактике ведения боя, штурмовым действиям, минированию и разминированию», - делится собеседник издания.

В учебной части парни прошли и курс по медицине – благодаря полученным знаниям позже Егора буквально вернут с того света сослуживцы.

Когда только приехали на СВО, оказались на лини разграничения: желтую зону командиры выбрали специально, чтобы новенькие привыкали к звуку взрывов.

«Посередине, между зеленой и красной линиями, мы адаптировались к обстановке. Нам показали, на какую глубину рыть окопы. Сделали все так, чтобы наглядно продемонстрировать, что ждет впереди. На ночных вылазках мы сначала просто бродили по лесам, привыкали к шумам и темноте», - вспоминает Егор.

Одной из первых задач для вновь прибывших штурмовиков было проверить, остались ли мирные в ближайшей деревне. По словам северчанина, в обозначенном населенном пункте оказались неонацисты. Бойцы взяли в плен троих украинцев и большое количество наемников из Европы: французов и поляков. Передали их командирам.

Бывший штурмовик рассказывает, что иногда перестрелки длились по 14-16 часов, самое долгое: 21. В условиях боевых действий в общей сложности Егор провел 4 месяца. Проявил отвагу, получил награды. Больше всего на СВО его поразила сила дружбы, сплоченность сослуживцев, а также осознание большой ценности жизни.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Однажды утром прямо в северчанина прилетел снаряд польского миномета. Егора подбросило. Когда он очнулся, увидел, что лежит без ног, а сослуживцы бьют его прикладом по бронежилету – пытаются реанимировать.

«Видать, побывал я там, вдалеке. Но меня заново завели. Кровопотери не было - вот это мне повезло крупно в жизни. Запекло сразу. Парни не растерялись, подготовленные все, паники никакой. Зажгутировали на всякий случай, на носилки и эвакуировать. Тащили 6 км через минные поля, больше никак не выйти было», - делится воспоминаниями молодой человек.

Егор объяснил, как организовывали оказание медицинской помощи на опасном участке. Стационарный госпиталь не размещали, чтобы он не попал под прицельный обстрел. Бойцы докладывали о раненых по рации и доставляли их в определенную точку, куда подъезжали медики. Так было и в случае с Егором. Товарищи принесли его в условленное место, подъехала бронекапсула с врачами. Они дали пострадавшему обезболивающее и увезли его в Луганск.

«Меня почистили, зашили, через 2 дня отправили в другую больницу, а через 11 дней уже сняли швы. Сказали, что зажило все, как на собаке. Затем за ранеными приехали командиры. Самолетом нас увезли в Анапу на лечение», - рассказывает Егор.

Спустя 5 месяцев мужчине позвонили со словами: «Приезжайте, для Вас доставили ноги из Германии». Северчанину установили протезы с электронным механизмом стоимостью порядка 6 млн рублей. Подобрав правильно их длину, сумели восстановить рост Егора.

Фото предоставлено героем публикации

Как поясняет собеседник издания, датчики коленного модуля считывают функцию мышц. Улавливают напряжение и позволяют делать шаги. Технологичными ногами парень может управлять со смартфона – например, выбрать режим бега, ходьбы интенсивной или неспешной. А еще гаджет подсказывает, не пора ли подзарядить протезы.

«Когда ноги садятся, предупреждают вибрацией, что осталось 15% зарядки. Тогда я уже переживаю, ведь если они встанут, то и я. В целом - очень удобно. Сама комплектация простая, хоть и дорогостоящая», - поделился Егор.

Фото предоставлено героем публикации

То, что у молодого человека теперь особенные ноги, совершенно не мешает ему строить большие планы. В настоящий момент он ждет трудоустройства – место на производстве для профессионального портного уже подобрали представители томского отделения «Народного фронта».

Фото предоставлено героем публикации

«У Егора все получится, потому что он остается активным и идейным. Ездит по клубам, кафе, постоянно хлопочет до хозяйству в своем доме, играет с племянниками. Для других бойцов с подобными историями это отличный пример того, как важно сохранять волю к жизни и оптимизм», - поделилась впечатлениями от общения с северчанином активистка ОНФ Ольга Огнева.

Сам Егор признался: «Мой мозг сейчас перестраивается на мирную жизнь». Мужчина добавил, что для него это начало нового, большого и интересного пути.

Фото предоставлено героем публикации

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что земляки-спецназовцы вызволили раненого пса из нерабочего окопа на СВО.

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