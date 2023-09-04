Томские спасатели вызволили парализованного мужчину из квартиры

В Томске спасатели помогли парализованному мужчине, об этом сообщили в Томской поисково-спасательной службе. На вызов они отправились утром 4 сентября. Помощь вызвал друг мужчины, который обнаружил его парализованным.

«Мужчина не смог найти ключи от квартиры, чтобы впустить сотрудников скорой помощи, и вызвал спасателей», - уточнили в поисково-спасательной службе.

Спасатели обеспечили доступ в квартиру медикам и сотрудникам полиции через разбитое окно.

Ранее мужчину спасли из подвала горящей пятиэтажки.