Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 сентября 2023 14:24

Томские спасатели вызволили парализованного мужчину из квартиры

Спасатели помогли медикам попасть в квартиру к томичу после паралича
Александра Тайбатрова

В Томске спасатели помогли парализованному мужчине, об этом сообщили в Томской поисково-спасательной службе. На вызов они отправились утром 4 сентября. Помощь вызвал друг мужчины, который обнаружил его парализованным.

«Мужчина не смог найти ключи от квартиры, чтобы впустить сотрудников скорой помощи, и вызвал спасателей», - уточнили в поисково-спасательной службе.

Спасатели обеспечили доступ в квартиру медикам и сотрудникам полиции через разбитое окно.

Ранее мужчину спасли из подвала горящей пятиэтажки.

ЧПИнтересное