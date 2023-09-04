В Подмосковье открылся Технолицей им. Владимира Долгих

Линейка на 1 сентября собрала больше 1500 гостей Фото: Антон Антонов

Владимир Иванович Долгих - дважды Герой Соцтруда, ветеран Великой Отечественной войны и бывший директор Норильского горно-металлургического комбината, во время руководства которого Норильск буквально пережил второе рождение.

В торжественной линейке, посвященной началу работы лицея и нового учебного года, приняли участие внук В.И. Долгих Владимир Долгих, губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «Норникеля» Владимир Потанин. Все трое закладывали первый камень в фундамент Технолицея в декабре 2021 г.

В состав кластера вошли школа на 960 мест и детский сад на 320 воспитанников. Технолицей расположен в селе Павловская Слобода Истринского района Московской области на площади 9,8 га. Ключевые направления работы — ИТ, современные технологии, инженерия. Кроме того, лицеисты будут изучать киберспорт, экономику, менеджмент, информационную безопасность и законодательную базу по ней. Отдельное внимание - технологиям беспилотных летательных аппаратов, геймификации и прототипированию. В лицее организована трилингвальная образовательная среда - обучение будет вестись на русском, английском и китайском языках.

На территории расположены стадион с подогревом поля и трибунами на 500 человек, а также детские игровые и спортивные площадки. В планах - строительство двух корпусов для проживания преподавателей и учащихся.

Учиться в новом образовательном кластере будут талантливые ребята со всей страны. Сюда уже приехали ученики из Кубани, Сахалина, Ханты-Мансийска, Тюмени, Татарстана – всего из 17 регионов РФ.

Проект по созданию Технолицея был реализован при участии компании «Норникель».

«Я поздравляю вас с началом учебного года в этом новом, досрочно возведенном лицее им. дважды Героя Труда Владимира Ивановича Долгих. Для компании «Норникель» и для меня лично поддержка этой актуальной образовательной инициативы очень важна, потому что здесь ученики получат навыки и знания, которые пригодятся и им самим при трудоустройстве, и всей нашей стране, - сказал Владимир Потанин. - Каждому молодому человеку важно не только получить качественное образование, но и иметь пример для подражания. Отличный пример для всех - Владимир Иванович Долгих, именем которого назван этот лицей. Он прожил замечательную и очень поучительную жизнь. Равняйтесь на таких людей».

«Я хотел бы, прежде всего, поблагодарить семьи, родителей, которые приняли решение отдать ребенка сюда. Вы прошли через определенные весьма сложные испытания, причем большинство из них было летом. Это говорит о том, что вы доверяете, ожидаете от Технолицея очень заметных результатов. Я хочу всем ребятам – и первоклашкам, и тем, кто будет заканчивать в этом году, пожелать получать удовольствие от учебы. Мы постараемся вместе с родителями сделать так, чтобы вы с радостью бежали в школу. Ведь сам по себе учитель, какой бы он гениальный и талантливый не был, не может дать такой результат, который он дает вместе с родителями»,- сказал Андрей Воробьев.

Владимир Долгих отметил, что это один из самых современных лицеев страны, в котором сведены лучшие практики образования. «Я хочу пожелать, чтобы эта школа стала для вас вторым домом, чтобы вы открыли для себя новые интересы, обрели новых друзей», - сказал он.

Для учеников 9-11 классов, ставших победителями регионального или заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в лицее действует система грантовой поддержки. Они получают стипендию, полностью покрывающую расходы на обучение. «Благодаря компании «Норникель» у нас есть возможность обучать ребят-старшеклассников по стипендиальной программе. И в этом году наши старшие гимназисты, те, кто стали призерами и победителями регионального или заключительного этапов Всероссийской Олимпиады школьников, уже будут обучаться бесплатно», - сказала директор Технолицея Екатерина Сизинцева.

Компания работает над подобным образовательным проектом в Норильске. Новая школа также будет носить имя В.Долгих. Как и Технолицей в Подмосковье, она будет оснащена всем необходимым для всестороннего развития личности. При этом она будет адаптирована под северные условия, и станет настоящей «школой будущего» в Арктике. Школа будет иметь собственное название - «Школа высоких широт». Она рассчитана на 1100 мест. В основе обучения - лучшие практики самых успешных образовательных заведений страны, таких, как лицей Высшей школы экономики, гимназия им. Евгения Примакова и др. Все это позволит переосмыслить систему норильского образования. Архитектурный проект здания разработан с привлечением экспертов Школы антропологии будущего РАНХиГС в партнерстве с Агентством развития Норильска. Инвестиции компании в ее создание – 4 млрд. рублей. Открыть современный образовательный комплекс планируется в сентябре 2026 г.