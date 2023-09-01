В День знаний в Томске ожидается дождь и гроза

Будет облачно с прояснениями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый день учебного года в 2023 году не порадует школьников ясной погодой. Синоптики Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют кратковременный дождь, местами грозы. Будет облачно с прояснениями.

В течение дня воздух прогреется до +19…+21°С.

И в областном центре, и в регионе будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. «Местами порывы до 14 м/с», - уточняют метеорологи.

Кроме того, в некоторых районах региона при грозах пройдут сильные ливни. Температура воздуха по области поднимется до +18…+23°С.

Специалисты ЦГМС также предупреждают, что в пятницу, 1 сентября, по Томскому району сохранится высокая пожароопасность: 4 класса.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в ночь с 30 на 31 августа наблюдали редкую луну на небе.

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