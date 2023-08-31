Жители Томска в ночь с 30 на 31 августа наблюдали редкую луну на небе

В каждом месяце есть лишь одно полнолуние, однако август 2023 года стал исключением. Фото: Сиб.фм

В ночь с 30 на 31 августа жители Томска и региона наблюдали редкую луну на небе. Спутник максимально близко приблизился к Земле.

Как рассказывают специалисты из планетария, минимальное расстояние между Землей и ее спутником установилось в 18:52 по московскому времени. А к 4:37 31 августа луна вступила в свою полную фазу.

«Более того, Луна в этот день была близка к перигею, а это значит, что мы наблюдали голубую суперлуну — самую большую полную Луну 2023 года! Суперлуние — наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны — произойдет 31 августа 2023 года. Разница между этими событиями составит девять часов 45 минут», - рассказывают астрономы.

Отметим, что в каждом месяце есть лишь одно полнолуние, однако август 2023 года стал исключением. Первое полнолуние прошло 1 августа.