В Томске 29 августа офисы МФЦ получили сообщения о минировании

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 29 августа, утро в Томске началось с нескольких звонков о минировании зданий, где есть отделы МФЦ. Правоохранительные органы проверили все объекты, сообщила администрация Томской области.

"Поступило заведомо ложное сообщение о минировании офисов МФЦ. Правоохранительные органы проводят мероприятия по проверке поступившей информации", - говорится в сообщении.

Напомним, что первым сообщение появилось о том, что в Томске эвакуировали посетителей и работников БЦ "Красное знамя". На месте работали правоохранительные органы и кинологи.

Позже появилась информация о том, что идет проверка отделения МФЦ на улице Тверской.

В данный момент не работает офис на Тверской, 74. Сотрудники и посетители эвакуированы. Зато уже открыт доступ в здание на Фрунзе, 103Д.