Стали известны итоги отчета губернатора Томской области за 2022 год

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Владимир Мазур - губернатор Томской области, представил свой отчет перед депутатами областной Законодательной Думы за 2022 год.

Вызовы последних лет потребовали от власти пересмотра ключевых параметров и проектов развития, подчеркнул Мазур. Общая задача исполнительной и представительной власти – максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и задействовать новые, привлечь к выработке решений экспертное сообщество и общественность. Кроме того, Владимир Мазур заострил особое внимание на специальной военной операции. По словам губернатора, сейчас Томская область оказывает широкий спектр поддержки находящимся на фронте томичам. Помимо этого, в области работает массовое волонтерское движение.

Депутаты поддерживают курс губернатора на оказание помощи участникам специальной военной операции, их семьям, а также жителям освобожденных территорий, новых российских регионов. Как подчеркнул председатель комиссии думы по Регламенту и депутатской этике Владимир Резников, томские предприятия и организации, предприниматели и жители региона с первых дней спецоперации начали помогать мобилизованным и добровольцам, что называется, все для фронта, все для победы. По его словам, русский тыл всегда был надежной опорой фронту и благодаря единству мы преодолевали все трудности.

Работа команды губернатора позволила существенно уменьшить влияние санкционного давления на экономику Томской области, - отметила председатель областной думы Оксана Козловская. Впервые за несколько лет регион завершил прошлый год с профицитом бюджета. По консолидированному бюджету профицит составил 2,4 миллиарда рублей, из них 2,2 миллиарда – средства областного бюджета. Это позволило снизить риски по выполнению финансовых обязательств в первом квартале 2023 года. В частности, удалось избежать сбоев с финансированием из-за введения с начала года единого налогового счета. Кроме того «переходящие средства» во многом позволили решить задачу по повышению заработной платы работникам бюджетных организаций в соответствие с Указами Президента Российской Федерации.

Как подчеркнул, председатель комитета думы по Регламенту и депутатской этике Владимир Резников, он полностью поддерживает курс губернатора на оказание помощи участникам специальной военной операции, их семьям, а также жителям освобожденных территорий, новых российских регионов. Томские предприятия и организации, предприниматели и жители региона с первых дней спецоперации начали помогать мобилизованным и добровольцам, что называется, все для фронта, все для победы. По его словам, русский тыл всегда был надежной опорой фронту и благодаря единству мы преодолевали все трудности.

Председатель комитета по градостроительству, инфраструктуре и жилищно-коммунальному комплексу, Сергей Автомонов отметил, что губернатор подтвердил основной постулат первого руководителя это сохранить и приумножить. Томская область продолжает участие во всех инфраструктурных проектах. Малое транспортное кольцо обеспечит доступность микрорайонов Южные ворота-1 и Южные ворота-2 и создаст обход загруженной городской сети, связываясь с автомобильной дорогой Томск-Мариинск. Рядом с этим участком расположена южная площадка Особой экономической зоны. Планируется выделение 165 млн рублей на подготовку технико-экономического обоснования для третьего моста через р. Томь в Томске. В процессе реализации находится инвестпроект по реконструкции взлетно-посадочной полосы и строительству нового здания аэровокзала в аэропорту имени Николая Камова. Общий объем инвестиций в проект превысил 5,7 млрд рублей. Впереди ожидает командная работа с исполнительной властью и обсуждение бюджета на ближайшие три года.

Председатель комитета думы по экономической политике Виктор Власов подчеркнул, что 2022-й год был не простым для региона. С одной стороны, мы столкнулись с продолжающимися ограничениями из-за ковида, с другой — мы столкнулись с санкциями, которые западные страны ввели против России в ответ на нашу защиту суверенитета и безопасности. В целом экономика Томской области выдержала испытание: мы продолжали реализацию инвестиционных проектов. По рейтингам научно-технологического развития регионов, Томская область занимает гордое третье место после Санкт-Петербурга и Москвы, находясь в группе «сильных инноваторов». В 2022 году мы стали лидерами программы «Приоритет 2030». Четыре университета Томска получили гранты. Это достижение, которым в данный момент не может похвастаться ни одна другая региональная столица в Сибирском федеральном округе.

По словам председателя комитета думы по труду и социальной политике Олега Правдина, вопреки сложной экономической и внешнеполитической обстановке, Томская область продолжает демонстрировать стабильность. Социальная сфера по-прежнему остается в центре внимания, и государство придает большое значение выполнению всех обязательств в полном объеме. Особое внимание уделяется помощи отдельным категориям граждан и семьям с детьми при газификации жилья. Размер компенсации за газификацию был увеличен, причем многодетным семьям выплата предоставляется без учета дохода. Семьи с тремя и более детьми также имеют возможность получить денежную выплату в размере до 300 тысяч рублей взамен земельного участка под ИЖС.