На автодороге возле Томского района в кювет съехал автомобиль

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области на автодороге Томск- Аникино - Ярское в кювет съехал автомобиль. Есть пострадавшие, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"27 августа около 16 часов 39 минут на 23 км автодороги Томск- Аникино - Ярское, Томского района, Томской области, произошел съезд транспортного средства с дороги. По предварительным данным, 27-летняя женщина-водитель автомобиля Honda CR-V, утратила контроль над движением, допустила съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства", - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, в результате происшествия, водитель и три пассажира автомобиля Honda CR-V доставлены для осмотра в медицинское учреждение.

Сотрудниками Госавтоинспекции выясняются все обстоятельства произошедшего.