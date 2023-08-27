Подросток упал с 14 этажа в Томске 26 августа

Накануне, 26 августа, в Ленинском районе Томска с 14 этажа жилого дома упал подросток. Трагедия произошла по адресу переулок Урожайный, дом 29, корпус 1. Об этом сообщили в Telegram-канале «Регион-70».

На опубликованной записи видно, что накрытое брезентом тело на носилках заносят в спецмашину; на месте инцидента рядом с 17-этажкой собрались жители микрорайона Радужный.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что 3-летний мальчик выпал из окна пятиэтажки в Томске.

Читайте также Подруга упавшего с балкона жителя Томска рассказала, что парень не хотел умирать