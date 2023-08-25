Потерявшегося 81-летнего мужчину с деменцией обнаружили в Томске

Пенсионер задавал странные вопросы людям и ничего не мог сказать о себе. Фото: "ЛизаАлерт"

Поиски пропавшего Виктора Васильевича Д. представлялись особенно сложными. 81-летний мужчина, страдающий деменцией, мог оказаться далеко от дома. Дело в том, что раньше он проживал в другом регионе, потом работал в Томске, а его излюбленное место для прогулок – в другой локации, рядом с рекой. Трудно было понять, где прежде всего искать мужчину. Эту историю журналистке «Комсомольской правды – Томск» рассказал старший направления пресс-служба местного отделения «ЛизаАлерт» Сергей Важенин.

«Заявка на поиск поступила на горячую линию нашего отряда 23 августа 2023 года в 18:27. Инфорг Мария попросила координатора и Группу коротких прозвонов как можно быстрее начать обзванивать больницы, пока сама уточняла у заявителя данные пропавшего», - рассказывает Сергей.

Первым делом Марии сообщили, что Виктор Васильевич страдает потерей памяти и плохо ориентируется даже в своем районе. При поиске людей с такими особенностями значение имеет любая мелочь, которая касается прошлого. Важно знать и сегодняшние привычки больного. О них волонтерам подробно рассказала жена пропавшего.

Когда инфоргу оставалось уточнить последние детали, она увидела на экране компьютера несколько сообщений от соотрядников. Сначала открыла то, которое прислала поисковик Александра с позывным Эвр. Оказалось, что она отправила Марии ссылку на публикацию Telegram-канала «Регион-70». В посте было сказано: «Нашли дедушку, находится в пункте выдачи Ozon».

«Фотографию пропавшего я еще не получила от родственников, но тут же бросается в глаза одежда, описание которой я только что слышала: черная кепка, темно-серая куртка, голубые джинсы, клетчатая рубашка», - пояснила изданию инфокоординатор.

Telegram-канал "Регион-70"

О том, что речь в публикации местного паблика идет именно о Викторе Васильевиче Д., Мария предположила и потому, что место его обнаружения находится рядом с той локацией, где мужчина потерялся.

Ссылку на этот же пост информационный организатор получила и еще от нескольких человек.

«Александра сразу же выехала по тому адресу, по которому нашли дедушку, потому что не было известно, остается ли кто-то рядом с ним в данный момент. А то вдруг он выйдет из помещения и уйдет», - говорит Важенин.

Мария сообщила супруге пропавшего, что в Томске найден похожий по описанию мужчина. Отправила ей в воцап его фотографию. В ответ информационный координатор получила подтверждение: «Да, это он!».

«Слышу в ее голосе слезы радости и понимаю, что тоже сейчас заплачу! Но пока не до эмоций, надо выяснить, кто отправил эту новость в паблик», - говорит Мария.

В это время на место прибыла Александра. Она сообщила, что пожилого мужчину забирают врачи скорой помощи. В больницу выехала жена найденного томича.

Как позже рассказала жительница Томска Татьяна, разместившая объявление в Telegram-канале, она пришла в пункт выдачи на улице Яковлева. За несколько минут до этого туда же зашел Виктор Васильевич. Он стал задавать присутствовавшим странные вопросы. О себе ничего сказать не мог. Сотрудница организации Надежда догадалась, что у пожилого мужчины проблемы со здоровьем. Горожане вызвали скорую, а Татьяна передала информацию администратору известного местного паблика. Как подчеркнули в «ЛизаАлерт», это сообщение сработало практически мгновенно: благодаря бдительности и участию томичей поиск закончился, даже не успев начаться. Уставшего и голодного Виктора Васильевича передали его родным.

Сергей Важенин добавил, что об обнаружении людей, которые выглядят растерянными, следует прежде всего сообщать напрямую в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Дело в том, что в этот же момент волонтеры могут как раз запускать поиск по найденному.

Фото: "ЛизаАлерт"

«Уже вторым делом можно передавать информацию в паблики. Просто не всегда в них публикуют новость оперативно, поэтому очередность действий должна быть правильная, чтобы был максимальный эффект», - пояснил Сергей Важенин.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в областном центре нашли пропавшего 20 августа 34-летнего мужчину.

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