Жители Томской области задыхаются от опасной щебневой пыли

Жители Каргаска поделились подробностями затянувшейся проблемы. Фото: ОНФ

На первый взгляд снимки, присланные жителями села Каргасок в томское отделение «Народного фронта», кажутся бракованными – отсутствует четкость очертаний, приглушена цветность. На самом деле фотографии отражают реальную картину: густая щебневая пыль ограничивает видимость, а также летит в глаза, ее вдыхают и люди, животные. И так уже 10 лет. Детали затянувшейся проблемы выясняла журналистка «Комсомольской правды – Томск».

«Несмотря на то, что Каргасок – это крупный районный центр региона, там целое десятилетие не решают вопрос с жутким загрязнением воздуха. Сельчане нам многократно жаловались, что буквально задыхаются. Их дома, дворы и огороды засыпаны пылью, летящей от покрытой щебнем дороги», - поясняет изданию координатор ОНФ по работе со СМИ Владимир Погудин

Фото: ОНФ

В «Народном фронте» уточняют, что проблемная автодорога проходит прямо в центре населенного пункта. Речь идет об участке улицы Гоголя - от пересечения с улицей Кирова до пересечения с улицей Водников. Именно здесь неприятная, блестящая пыль, похожая на измельченное стекло, превращается в завесу. Она ограничивает видимость водителям и пешеходам и наносит вред здоровью каргасокцев.

Фото: yandex.ru/maps

Отметим, что, по информации регионального департамента здравоохранения, пыль загрязняет легкие и не дает им полноценно работать.

Избежать влияния опасной пыли на организм в густонаселенном квартале сельчане никак не могут. На этом участке жилые дома расположены буквально в метре от дороги. Здесь же находится продуктовый магазин, поэтому движение автомобилей на Гоголя активное.

Фото: ОНФ

Чтобы решить проблему, каргасокцы, по словам Погудина, уже не раз обращались и в администрацию сельского поселения, и в вышестоящие инстанции. Просили, как минимум, отсыпать дорогу асфальтовой крошкой.

«Бились за этот участок больше 10 лет, куда только не писали, кого только не посещали. Нет теперь все уже понимают, в нашем селе нет властей, куда можно и нужно обращаться. Походы за помощью к властям еще с Рожкова А. М. начинались. Воз и ныне там. И сколько было боли у людей, собравшихся на встрече с Мазуром В. В.», - поделилась жительница Каргаска Лилия Фоминых.

Владимир Погудин добавил, что никаких реальных действий для улучшения сложившейся ситуации чиновники до сих пор не предприняли. Лишь пообещали в будущем включить ремонт пыльной дороги в план работ.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что Михаил Ратнер назвал пути решения для избавления областного центра от пыли и грязи.

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