Томские IT- специалисты назвали главные опасности новейших технологий

Разработчики искусственного интеллекта смогут формировать картину мира у людей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что передовые технологии в десятки, а иногда и в сотни раз облегчают жизнь человека. Однако стремительное развитие инноваций несет и угрозы. О них изданию «Комсомольская правда – Томск» рассказали местные IT-специалисты.

Житель деревни Нелюбино Евгений Хрущ работает с нейросетями, а также создает компьютерные игры. Молодой человек считает, что сегодня проблема поглощения людей виртуальным миром обостряется. Игры становятся все качественнее и все менее отличимыми от реальности.

«Это не только помогает психологически слабой личности переносить игровой мир в настоящее, как минимум, в мыслях, но и в целом позволяет воспринимать игру как альтернативную жизнь, в которой все может быть проще, веселее, доступнее и брутальнее, чем в реальной жизни», - говорит эксперт.

По мнению Евгения, многим людям с развитием технологий становится проще увлечься играми как наркотиком, посвящая им все больше времени и переставая себя контролировать. Однако можно найти и пользу: трудные подростки могут вымещать эмоции в игре, из-за чего меньше хулиганить в реальном мире. К тому же, у увлекшегося экранными приключениями человека остается меньше времени на совершение плохих поступков.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Евгений также назвал плюсы и минусы применения искусственного интеллекта. Сейчас ИИ начинают встраивать в игры, уже скоро это позволит людям общаться с персонажами как с другими игроками.

«Иногда даже интереснее будет общаться с вежливым и много знающим интеллектом, чем с человеком. Опасность здесь в том, что не только необходимость в коммуникации с другим человеком пропадает, но и даже наоборот - становится лучше общаться с виртуальным другом», - признается Евгений.

Мужчина поясняет, что общение людей, которое ранее перешло с улицы в интернет, теперь ограничивается еще сильнее. Причем делается это при помощи предложения лучшего выбора, а не запретов.

«Эта опасность еще только начинает приходить, она пока незаметна, потому что сейчас искусственный интеллект лишь научился хорошо общаться, в игры повсеместно не встроен», - пояснил эксперт.

Есть еще одна потенциальная угроза, которую несет в себе ИИ. По словам Евгения, эта технология не появляется «ниоткуда», ее создают разработчики. Они имеют возможность влиять на сознание человека, обучая его нужным образом – например, умело пропагандировать политические воззрения, даже собирать людей на митинги. Могут формировать в целом отношение к жизни, в котором неподготовленный человек не сумеет найти изъяны.

«Пока умных искусственных интеллектов, умеющих общаться как человек или лучше, буквально единицы, за ними можно проследить. Проверить, как они отвечают на что-либо. Но в ближайшие 3-5 лет ИИ ожидается неконтролируемо много. Чему они будут учить детей – неизвестно», - с опаской говорит специалист.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Евгений добавляет, что пользу искусственный интеллект будет приносить лишь в том случае, если его корректно обучить. Вложить в него правильные мнения, которые он сможет доносить до собеседников.

И еще о плюсах. Очки виртуальной реальности становятся все доступнее по цене, а это значит, что дети смогут проводить время активно.

«Будут не сидеть перед монитором весь день, а находиться в движении. При этом много так не переиграешь, тяжело двигаться часами. Кстати, это еще и физическая разминка, что полезно», - поделился IT-специалист.

Евгений также рассказал, какую пользу могут нести технологии дополненной реальности, позволяющие видеть через экран то, чего нет на самом деле. Пример – нашумевшая игра Pokemon GO.

Мужчина считает, что можно создавать такие игры, которые будут помогать людям путешествовать или, например, заниматься спортом.

Другой томский IT-специалист, Сергей Дорофеев, главным последствием влияния передовых технологий на людей считает дереализацию. Он напоминает, что сильнейшая зависимость от дофамина у детей, бесконтрольный доступ к играм негативно сказываются на психике и развитии.

«Социальный аспект - общение через соцсети. Постоянное желание казаться, но не быть, недостаток качественной искренней коммуникации приводят к поверхностности социальных связей», - сказал томич.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей также добавил, что люди все больше становятся зависимыми от компьютерных технологий. Поэтому усиливаются проблемы не только с психикой, но и с физическим состоянием – быстрее портятся зрение, осанка, кровоток, замедляется развитие мышц.

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