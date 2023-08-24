Главные заявления губернатора Томской области Владимира Мазура: в Томске началось заседание Законодательной Думы

Сегодня, 24 августа, в Томске началось заседании Законодательной Думы. В ходе него Владимир Мазур озвучил главные изменения в Томской области.

Владимир Мазур: 2022 год изменил мир, страну, регион и каждого из нас. Начавшаяся в 2022-м специальная военная операция сплотила народ России вокруг Президента.

Владимир Мазур: в 2022 году администрация региона перешла на штабной режим работы, были приняты важные решения для поддержки промышленности, предпринимателей и жителей.

В 2022 году Томская область реализовала различные меры соцподдержки:

- выросло финансирование поддержки семей с детьми, детского отдыха и питания;

- 73 тыс. жителей получили лекарства на 1,4 мдрд рублей;

- 10 тыс. семей получали ежемесячную выплату на первенца, 6 тыс. семей — ежемесячную выплату за третьего и последующих детей, еще 25 тыс. семей — ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет;

- более 3 млрд рублей регион направил на выплату субсидий на ЖКУ для 146 тыс. жителей.

Владимир Мазур: в 2022 году в Томской области выросло финансирование строительства и ремонта дорог, открыта тысяча дополнительных бюджетных мест в техникумах и колледжах.

Владимир Мазур: в 2022 году в социальные сети пришли главы районных администраций и отраслевых департаментов, теперь свои страницы должны завести заместители губернатора. Владимир Мазур: в 2022 году экономика Томской области адаптировалась к внешним факторам, выстояла под санкциями. Регион нарастил объемы производства компьютерной техники, электронных и оптических изделий, электрооборудования.

Владимир Мазур: финансово-экономическая система Томской области в 2022 году сохранила стабильность. В приоритете были и остаются потребности жителей.

Владимир Мазур: в 2022 году объем финансирования нацпроектов в Томской области составил 14,6 млрд рублей.

Владимир Мазур: Томская область защитила программу и получила инфраструктурный кредит правительства на 400 миллионов рублей на обновление общественного транспорта.

Владимир Мазур: с 1 июня 2022 года на 10 % выросли зарплаты бюджетников, на эти цели регион направил 1,8 млрд рублей. Повышение продолжилось в 2023 году.

Владимир Мазур: в планах строительство в Томске автоматизированного мусоросортировочного комплекса мощностью до 250 тыс. тонн.

Владимир Мазур: в 2022 и 2023 годах в порядок удалось привести по 50 общественных пространств. В плане на 2024 год — уже 55.

По нацпроектам в 2022 году в Томской области:

- отремонтировано 238 км дорог;

- благоустроено 50 общественных пространств;

- в Томске появилось 4 новых детских сада;

- капитально отремонтированы Кривошеинская и Асиновская районные больницы;

- проведен капремонт домов культуры в Молчанове, Степановке (Верхнекетский район), Больше-Дорохове (Асиновский район), Уртаме (Кожевниковский район);

- приобретено медицинское оборудование и 32 автомобиля для больниц региона;

- закуплено оборудование для «Точек роста», учреждений культуры и спорта;

- 346 семей переехали из аварийного жилья в комфортное и безопасное.

Владимир Мазур: Томская область продолжит благоустройство по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды».

Владимир Мазур: благодаря сотрудничеству с Фондом содействия реформирования ЖКХ, нам предстоит расселить около 50 тыс. кв. м аварийного жилья в Томске, Томском и Каргасокском районах.

Владимир Мазур: власти Томской области планируют в этом году запустить авиамаршруты из Томска в Омск и Иркутск.