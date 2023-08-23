«Уснул за рулем»: стали известны подробности серьезного ДТП под Томском

Пострадавшего водителя срочно прооперировали в день ДТП Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

22 августа, 7:25. 35-й километр трассы Томск-Каргала-Колпашево. 29-летний житель села Рыбалово Константин возвращается на LADA Granta домой после ночной смены на томском предприятии. Мужчина трезв и чувствует себя хорошо. «В сон не клонит, но вдруг пелена на глазах. И уже следующее, что я помню – скорая, пожарная, полиция, люди, меня достают из машины» - так водитель позже описал произошедшее своим друзьям. Они поделились деталями с журналисткой «Комсомольской правды – Томск».

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

«Костя отлично водит машину, и точно не был пьян – такого никогда себе не позволит. Он сам не понял, как уснул за рулем, такое с ним впервые. Когда пришел в сознание, позвонил мне, невнятно сказал о ДТП, что подушка стрельнула. Мы с товарищами выдвинулись туда», - рассказывает изданию один из приятелей пострадавшего автолюбителя.

Когда парни приехали на место аварии, увидели развороченный автомобиль Константина. Серебристая LADA врезалась в так называемый отбойник в районе остановки общественного транспорта, снеся дорожный знак. Инспектор ГИБДД сказал, что пострадавший травмирован, его госпитализировали.

Фото: Telegram-канал "Я из Томска"

Как выяснилось, свидетельницей аварии оказалась бывшая супруга собеседника издания. Как раз в злополучный момент она проезжала на этом же участке автодороги, только по направлению в город.

«Она мне говорит: «У меня прямо на глазах все произошло: он ехал-ехал, и вдруг руль резко в сторону». Они с коллегами по работе остановились, оказали помощь», - делится молодой человек.

Фото: Telegram-канал "Я из Томска"

Узнав, что участника ДТП доставили в больницу скорой медицинской помощи по адресу ул. Рабочая, 21, парни отправились туда. Им удалось выяснить, что Константин находится в состоянии средней тяжести. Из-за переломов ему на этот же день назначили операцию.

«Мы дозвонились приятелю, привезли ему то, что он попросил – воды, сок. Я с ним поговорил. Костя пожаловался на то, что болят грудь и спина. Но, главное, руки и ноги целые», - сказал мужчина.

Другой приятель попавшего в аварию жителя Рыбалова, Игнат, успел пообщаться с Константином уже после операции. Говорит, она прошла благополучно.

Фото: Олег Укладов

Парень также рассказал «Комсомольской правде – Томск» о том, что в соцсетях уже успели появиться сплетни вокруг вчерашней истории. Люди, которые совершенно не владеют информацией, много пишут о том, что уставший водитель утратил контроль над движением из-за того, что работает сверх нормы в такси.

«У нас обычно считают, что перевозчик во всем виноват. На самом деле Костя больше месяца назад ушел из такси. Да, эта машина с наклейками принадлежит ему, но теперь он работает на заводе, откуда и возвращался домой. Был один. Не доехал буквально километр», - прояснил ситуацию Игнат.

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

На данный момент сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства вчерашней аварии под Нелюбино. Пресс-служба регионального УМВД опубликовала на своих интернет-ресурсах сообщение: «Требуется помощь очевидцев данного ДТП, просьба обращаться в отделение ГИБДД ОМВД России по Томскому району по тел.: 795-254 или обращаться лично по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, каб. 103».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что после ДТП в селе Молчаново погиб велосипедист

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