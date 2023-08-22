Жители пригорода Томска пожаловались Путину на отсутствие важной инфраструктуры

В деревне работает только продуктовый магазин. Закрыты образовательные и медицинские учреждения. Фото: ОНФ

Томская область находится в ТОП-12 самых инновационных регионов России, согласно рейтингу ВШЭ. Входит Томск и в группу городов с благоприятными условиями для жизни. Эти факты сильно контрастируют с тем, что мы видим в ближайшем пригороде. Деревня Борики выглядит, что называется, медвежьим углом - в ней не работают школа, почта, детский сад, аптека, банкомат и даже МАФ. В проблеме разбиралась «Комсомольская правда – Томск».

Деревня Борики располагается в 25 км от областного центра. Сегодня в ней проживают более 500 жителей. Многие из них – пенсионеры, которые вынуждены самостоятельно преодолевать большие расстояния, чтобы посетить врача или получить пенсию.

Фото: ОНФ

«На почту я езжу в Зоркальцево минут 20 на автобусе. Оттуда проблемно добраться, поэтому пешком идешь. У меня больные ноги, вообще мучаюсь. И многие так, у нас больше половины пожилые люди», - рассказала одна из жительниц Бориков активистам томского отделения «Народного фронта», которые приехали в проблемную деревню с инспекцией.

Пенсионерка уточнила, что в населенном пункте также закрыли сельский клуб. Нет аптеки. За лекарствами приходится ходить в соседние села - Петрово и Поросино. Не работает построенный в 2,8 млн рублей фельдшерско-акушерский пункт: там бывает лишь техничка. Местный медик с позапрошлого года находится в декрете, а приезжий, из села Тимирязевское, посещает ФАП только один раз в месяц.

Закрытый ФАП. Фото: ОНФ

Проживают в деревне и молодые семьи. Тем, у кого нет личного транспорта, приходится терпеть большие неудобства, возя детей в школу и детский сад в соседний населенный пункт.

«Очень тяжело – на попутках. А когда их нет, то как мы должны в мороз, дождь, холод, зной, пешком? Это мне идти полчаса, а с ребенком минут 45 точно. Подвоза нет, никто не стремится нам его сделать», - рассказала бабушка одного из юных жителей Бориков.

Фото: ОНФ

Одна из самых главных проблем сельчан – закрытая школа. Она перестала работать более 10 лет назад, когда население деревни сократилось. Учеников записали в образовательные учреждения соседних сел. К сегодняшнему дню ситуация изменилась, детей в Бориках проживает намного больше, чем раньше, однако местную школу так и не открывают. И это в то время, когда соседние - уже переполнены.

«Более того, из ответа управления образования Томского района следует, что необходимо строительство школьного корпуса на 220 мест в Зоркальцеве. А в Поросине сейчас впервые за 30 лет организовали 2-ю смену. Некоторым первоклассникам даже отказали при приеме из-за нехватки мест», - рассказала изданию активист ОНФ, депутат Законодательной Думы Томской области Екатерина Радионова.

Эксперт уточнила, что лично побывала в Бориках и убедилась в том, что в дереве есть потенциальные возможности для обучения местных детей. По словам Родионовой, без дела простаивают территории площадью 2,5 га. Остались хоккейная и баскетбольная коробки, кольца, гигантская футбольная площадка, даже теплица, сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

Заброшенная хоккейная коробка на территории школы. Фото: ОНФ

«Пора восстановить все это и открыть сюда доступ детям и местным жителям в принципе, молодежи, чтобы можно было заниматься спортом. Люди требуют этого, к нам в ОНФ сельчане также обратились с просьбой оказать содействие в ремонте», - сказала Екатерина.

Фото: ОНФ

Активисты предложили властям не только восстановить образовательный комплекс для школьников, но и разместить в нем детский сад, кружки и спортивные секции – места вполне хватит.

Футбольное поле. Фото: ОНФ

Стараясь привлечь больше внимания к проблеме, жители деревни Борики разметили у оживленной трассы под Томском креативный баннер.

Фото: ОНФ

Обратились сельчане и на прямую линию с Владимиром Путиным. Представители президентского движения попросили местные власти обратить внимание на важную для бориковчан проблему. Ну а в ожидании решения вопросов жители деревни продолжают радоваться лишь наличию в шаговой доступности работающего продуктового магазина.

Добавим, что после публикации данного материала представители томского отделения Почты России направили в редакцию комментарий по поводу закрытия в деревне отделения связи. Приводим комментарий без сокращений:

«Помещение по адресу: ул. Школьная, д. 1А, в котором находилось почтовое отделение 634593 в д. Борики Томского района, признали аварийным. Альтернативного помещения, подходящего под размещение отделения, к сожалению, не нашлось. Поэтому мы были вынуждены перенести почтовое обслуживание в ближайший населенный пункт по адресу: с. Петрово, ул. Гагарина, д. 19.

При этом жителей деревни по-прежнему обслуживают начальник отделения и почтальон на дому. Они принимают и выдают почтовые отправления, помогают выписать печатную прессу, доставляют извещения, газеты, необходимые товары, пенсии и пособия. Предварительно сотрудники Почты созваниваются с клиентами и обговаривают день и время доставки. В случае, если клиента не оказалось дома, он может обратиться в почтовое отделение по телефону 8 (958) 854-93-99 и оставить заявку на доставку выплаты в другой день. Сотрудники Почты обязательно доставят денежные выплаты во время ближайшего визита».

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