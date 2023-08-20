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Общество20 августа 2023 2:00

Рабочая неделя в Томске будет без осадков и гораздо теплее, чем предыдущая

К концу недели термометр покажет до +28 градусов
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

В Томске предстоящая рабочая неделя будет гораздо теплее, чем предыдущая. Так же в городе прекратятся осадки.

Как сообщают на портале gismeteo, в начале недели в Томске ночная температура будет от +11 до +15 градусов, а дневная достигнет +23. В понедельник синоптики обещают местами кратковременный дождь. а далее осадков не ожидается.

К середине недели в городе ночная температура повысится до +16...+18 градусов, а дневная до +27.

К концу недели в городе станет еще теплее. Например, в пятницу синоптики прогнозируют +28 градусов и солнечный день. Но вот к выходным вновь все пойдет на ухудшение. К субботе ожидаются грозы и дожди, а температура упадет до +23 градусов.

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