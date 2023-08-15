«Праздник топора 2023»: как в Томске отметят международный фестиваль народных ремесел

Томичей ждет большая программа на "Празднике топора" Фото: Ксения Высотина

В сельском парке «Околица» в селе Зоркальцево под Томском с 15 по 20 августа в 13 раз пройдет международный фестиваль «Праздник топора». В этом году томичам и гостям региона покажут яркую программу. В нее будут входить, помимо работы мастеров, гастрономический турнир, показ фильмов, концертные программы и многое другое. Публикуем полную программу мероприятий традиционного фестиваля народных ремесел.

15 августа

Во вторник, 15 августа, в 10:00 в природном парке «Околица» состоялось техническое открытие XIV международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора».

На мероприятие приехало большинство участников фестиваля. Кроме того, мастера по работе с деревом, кузнецы и керамисты уже приступили к созданию своих работ. Конкурсная поляна «Берестяной хоровод» начнет работать с 17 августа.

С 12:00 в «Околице» стартовал гастрофест «На топоре». Здесь начали работать точки общепита, фудтраки, а также состоятся показательные выступления спортивных клубов «Джей фит», «Гроза», SIB FIGHT, федераций кикбоксинга, бокса и других.

16 августа

С 12 до 18 часов стартует «Марафон танца». Здесь будут работать точки обшепита, фудтраков, а также диджеи. Томичей ждут выступления творческих коллективов, хороводные русские народные игры с участием фольклорных ансамблей, зоны арт-объектов и работа детской локации.

17 августа

С 12 до 20 часов в «Околице» развернется гастрофест «На топоре». В это время здесь будут работать точки общепита и фудтраков. Кроме того, ТГУ проведет интерактивную программу.

В 14:00 начнется танцевальный студенческий конкурс Just dance, в 17:00 розыгрыш призов для гостей, а в 18:00 блогеры проведут кулинарные мастер-классы.

Завершением мероприятия станет концертная программа группы «Черри», она выступит на сцене с 18 до 20 часов.

Площадка «Наш конек». В 12:00 откроется фестиваль томского кино «Наш конек», все желающие смогут посмотреть фильмы о Томске до 19:00.

18-20 августа

Масштабная программа международного фестиваля народных ремесел развернется в сельском парке «Околица» с 18 по 20 августа.

Так, в пятницу, 18 августа, в 12:00 на главной сцене начнется областной конкурс инструментальных ансамблей. В нем примут участие 15 коллективов, затем выступит кавер-групп «ВИА FEST». В 20:30 выступит известная российская группа «Калинов мост».

В субботу, 19 августа, в 11:00 состоится торжественная церемонии открытия фестиваля «Праздник топора». После этого программу продолжит концерт джаз-оркестра Асхата Сайфуллина с участием московской вокалистки Ирины Родилес. В 14:00 на сцену выйдет театр танца «Сибирский калейдоскоп», а в 15:00 начнется гастрономический турнир «На топорах!».

Вечером в 18:00 на большой сцене состоится конкурс по скоростной резке по дереву Speed carving. Завершением вечера станет концерт концерт томича Сергея Павловского — победителя шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» на канале «Россия 1». Концерт состоится в 20:00.

В воскресенье, 20 августа, в 11:00 на сцене выступят творческие коллективы национальных автономий «Дружба народов», в 12:30 пройдет концерт ансамбля «Сибиряки» из Новосибирска; с 13:30 до 14:30 состоятся показательные выступления конкурса керамистов «Глиняный сказ».

Кроме того, 19–20 августа на «Празднике топора» пройдут показы спектаклей фестиваля «Сказочный балаганчик Скомороха» и много других культурных активностей.

Гостей фестиваля ожидают различные мастер-классы и интерактивы, которые будут проводить кузнецы, резчики по дереву, «мастера пара», гончары, керамисты и другие.

Напомним, что добраться до «Околицы» в этом году можно будет на автобусах от Лагерного сада, АРЗа и из Северска. С полной схемой расписания можно ознакомиться на сайте фестиваля. Стоимость проезда составит 50 рублей.