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Общество15 августа 2023 9:45

«Праздник топора 2023»: как в Томске отметят международный фестиваль народных ремесел

Опубликована полная программа мероприятий томского фестиваля «Праздник топора»
Алёна Мищенко
Томичей ждет большая программа на "Празднике топора"

Томичей ждет большая программа на "Празднике топора"

Фото: Ксения Высотина

В сельском парке «Околица» в селе Зоркальцево под Томском с 15 по 20 августа в 13 раз пройдет международный фестиваль «Праздник топора». В этом году томичам и гостям региона покажут яркую программу. В нее будут входить, помимо работы мастеров, гастрономический турнир, показ фильмов, концертные программы и многое другое. Публикуем полную программу мероприятий традиционного фестиваля народных ремесел.

15 августа

Во вторник, 15 августа, в 10:00 в природном парке «Околица» состоялось техническое открытие XIV международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора».

На мероприятие приехало большинство участников фестиваля. Кроме того, мастера по работе с деревом, кузнецы и керамисты уже приступили к созданию своих работ. Конкурсная поляна «Берестяной хоровод» начнет работать с 17 августа.

С 12:00 в «Околице» стартовал гастрофест «На топоре». Здесь начали работать точки общепита, фудтраки, а также состоятся показательные выступления спортивных клубов «Джей фит», «Гроза», SIB FIGHT, федераций кикбоксинга, бокса и других.

16 августа

С 12 до 18 часов стартует «Марафон танца». Здесь будут работать точки обшепита, фудтраков, а также диджеи. Томичей ждут выступления творческих коллективов, хороводные русские народные игры с участием фольклорных ансамблей, зоны арт-объектов и работа детской локации.

17 августа

С 12 до 20 часов в «Околице» развернется гастрофест «На топоре». В это время здесь будут работать точки общепита и фудтраков. Кроме того, ТГУ проведет интерактивную программу.

В 14:00 начнется танцевальный студенческий конкурс Just dance, в 17:00 розыгрыш призов для гостей, а в 18:00 блогеры проведут кулинарные мастер-классы.

Завершением мероприятия станет концертная программа группы «Черри», она выступит на сцене с 18 до 20 часов.

Площадка «Наш конек». В 12:00 откроется фестиваль томского кино «Наш конек», все желающие смогут посмотреть фильмы о Томске до 19:00.

18-20 августа

Масштабная программа международного фестиваля народных ремесел развернется в сельском парке «Околица» с 18 по 20 августа.

Так, в пятницу, 18 августа, в 12:00 на главной сцене начнется областной конкурс инструментальных ансамблей. В нем примут участие 15 коллективов, затем выступит кавер-групп «ВИА FEST». В 20:30 выступит известная российская группа «Калинов мост».

В субботу, 19 августа, в 11:00 состоится торжественная церемонии открытия фестиваля «Праздник топора». После этого программу продолжит концерт джаз-оркестра Асхата Сайфуллина с участием московской вокалистки Ирины Родилес. В 14:00 на сцену выйдет театр танца «Сибирский калейдоскоп», а в 15:00 начнется гастрономический турнир «На топорах!».

Вечером в 18:00 на большой сцене состоится конкурс по скоростной резке по дереву Speed carving. Завершением вечера станет концерт концерт томича Сергея Павловского — победителя шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» на канале «Россия 1». Концерт состоится в 20:00.

В воскресенье, 20 августа, в 11:00 на сцене выступят творческие коллективы национальных автономий «Дружба народов», в 12:30 пройдет концерт ансамбля «Сибиряки» из Новосибирска; с 13:30 до 14:30 состоятся показательные выступления конкурса керамистов «Глиняный сказ».

Кроме того, 19–20 августа на «Празднике топора» пройдут показы спектаклей фестиваля «Сказочный балаганчик Скомороха» и много других культурных активностей.

Гостей фестиваля ожидают различные мастер-классы и интерактивы, которые будут проводить кузнецы, резчики по дереву, «мастера пара», гончары, керамисты и другие.

Напомним, что добраться до «Околицы» в этом году можно будет на автобусах от Лагерного сада, АРЗа и из Северска. С полной схемой расписания можно ознакомиться на сайте фестиваля. Стоимость проезда составит 50 рублей.

Фото: администрация Томской области

Фото: администрация Томской области

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