Опубликован прогноз погоды в Томске на первую неделю сентября

Фото: Ксения Высотина

В Томске синоптики опубликовали предварительный прогноз погоды на первую неделю сентября. Как пишут на сайте gismeteo, первая неделя осени порадует горожан солнцем.

С 1 по 3 сентября в городе ночью прогнозируется от +7 до +11 градусов. Дневная температура ожидается от +19 до +20. Осадков в первые дни не ожидается.

С 4 по 6 сентября в Томске станет холоднее. Ночная температура может упасть до +2...5 градусов, а дневная до +13...15 градусов. 4 сентября, пока что, по прогнозу стоят осадки, остальные дни с переменной облачностью.

7-8 сентября температура понизится еще больше. Ночью прогнозируют до +2 градусов, а днем до +9. Осадки ожидаются только к 8 сентября.