На трассе под Томском произошло смертельное ДТП

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области на трассе Каргала – Бакчар произошло страшное ДТП. Один человек погиб, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2106, 1974 года рождения, выезжая на трассу со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2107, за рулем которого находился мужчина, 1990 года рождения", - говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В полиции добавили, что в результате столкновения водитель ВАЗ 2106 погиб на месте происшествия, водитель ВАЗ 2107 доставлен в медицинское учреждение.