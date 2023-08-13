Томской области исполнилось 79 лет

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 13 августа, Томская область отмечает свой 79-й день рождения. Районы области были выделены из состава Новосибирской области и Кузбасса, рассказал губернатор региона Владимир Мазур в своем блоге.

Уточним, что освоение территории области началось в конце XVI — начале XVII веков. Старейшим населённым пунктом области является село (ранее город) Нарым, основанный в 1596 году.

С 1796 года по 1804 год Томская область входила в состав Тобольской губернии. В 1804 году была образована Томская губерния, существовавшая до 1925 года, когда она вошла в состав Сибирского края (с 1930 года — Западно-Сибирский край). Томская губерния, занимая громаднейшую территорию от островов Северной Земли на севере до Семипалатинска на юге, первоначально включала в себя восемь уездов (позднее — округов): Бийский, Енисейский, Каинский, Красноярский, Кузнецкий, Нарымский, Томский и Туруханский.

Также добавим, что численность населения области по данным Росстата составляет 1 052 106.