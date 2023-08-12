Прилет 15 рейсов задерживается в аэропорт Томска из-за тумана

Фото: Алексей Булатов

Утром 12 августа на Томск опустился густой туман, из-за которого задерживается прилет 15 авиарейсов в аэропорт «Богашево».

«Авиарейсы задержаны по метеоусловиям томского аэропорта —из-за тумана», — объяснили «КП-Томск» причину задержки в справочной томского аэропорта.

Согласно онлайн-табло, по состоянию на 10:30, из-за неблагоприятных метеоусловий задерживается прилет 12 лайнеров из Москвы, Кемерово, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Нижневартовска, Санкт-Петербурга, Сочи, Стрежевого. Задержка всех рейсов составляет от 2 до 5 часов.

Фото: скриншот с сайта аэропорта "Томск"

Также, по данным табло, задерживается вылет из Томска в Санкт-Петербург и Москву и Красноярск.

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь из Томска в Санкт-Петербург в 7:20, в настоящее время рейс перенесен на 11:40.

Вылет из Томска в Москву авиакомпанией S7 Airlines должен был вылететь в 8:05, однако рейс перенесли на 13:10.

По расписанию, вылет в Красноярск из областного центра на самолете «КрасАвиа» запланирован на 14:35, однако из-за задержки его могут перенести на 17:05.

По данным томского ЦГМС, в Томске 12 августа днем ожидается облачная погода с прояснениями, также возможен кратковременный дождь.