"Страдают легкие и сердце": томские врачи рассказали, как искривление позвоночника влияет на другие органы

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Врач ЛФК "Инвитро-Сибирь" Галина Стукрва рассказала журналистам "КП-Томск" о том, как искривление позвоночника влияет на органы и чем оно опасно.

Нормальное состояние костной системы, позвоночника и сбалансированность тонуса мышц обеспечивают правильную осанку человека. Слабость мышечного корсета ведет к нарушению осанки в виде сутулости, что может повлечь за собой негативные последствия для функционирования внутренних органов.

Нарушение осанки, сутулость – это не только внешняя, эстетическая проблема. «Сдавленные» внутренние органы не могут функционировать эффективно. Привычно спазмированные мышцы грудной клетки и пресса, дисбаланс тонуса мышц шеи и плечевого пояса нарушают правильное дыхание, работу легких и сердца, функции желудка и желудочно-кишечного тракта в целом. Нарушается кровоснабжение и питание клеток внутренних органов, головного мозга.

Частыми жалобами людей с нарушением осанки являются головные боли, головокружение, быстрая утомляемость и общая слабость.

Чем опасно искривление позвоночника и к каким последствиям для здоровья может привести?

Позвоночник – это стержень, опора нашего тела, и, конечно, если позвоночник искривлен, – это влечет за собой нарушение функций многих органов и систем из-за изменения положения органов, сдавливания, нарушения иннервации и питания.

Сколиоз – это аномальное искривление позвоночника в нескольких плоскостях со скручиванием позвонков по оси. Причем искривление в одном отделе влечет за собой компенсаторное искривление в другом отделе позвоночника. Характер и интенсивность негативных проявлений зависит от локализации искривления позвоночника и его интенсивности.

Искривление позвоночника затрагивает работу практически всех систем: от сердечно-сосудистой до нервной и может привести к развитию хронической дыхательной и сердечной недостаточности.

Так, например, при сколиозе грудного отдела позвоночника ребра изменяют свое положение. Вдавливаясь в грудную клетку, они сдавливают легкие – и как следствие, уменьшают объем вдыхаемого воздуха. Усложняется работа сердца, особенно правого предсердия и желудочка, которые отвечают за малый (легочный) круг кровообращения.

Мышечный спазм, нарушает кровообращение в костной ткани и хрящах позвоночника, что приводит к дистрофии межпозвоночных дисков, остеохондрозу. Искривление позвоночника приводит к нарушению положения таза – это может осложнять течение беременности и родов у женщин.

Боли в области позвоночника, мышечный дискомфорт, головная боль, головокружение – частые жалобы пациентов с искривлением позвоночника. Проявление симптомов со стороны внутренних органов происходит постепенно. Первично при обычной физической нагрузке, быстрой ходьбе, при подъеме по ступенькам возникает чувство нехватки воздуха, а также изменение частоты и глубины дыхания. С развитием заболевания может повышаться артериальное давление, возникает тахикардия – учащенное сердцебиение, изменения со стороны сердечно-сосудистой системы регистрируются на ЭКГ.

Деформация в поясничном отделе позвоночника способна стать причиной массы осложнений, среди них:

С искривлением позвоночника люди живут долгие годы. Без должного лечения симптоматика со стороны внутренних органов и систем усугубляется, и, как следствие, пациенты обращаются с жалобами уже к профильным специалистам: терапевту, кардиологу, неврологу и др.