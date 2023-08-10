Косуля погибла в ДТП на развязке между Томском и Северском

Фото: "Регион-70"

Косуля погибла после наезда автомобиля утром в четверг, 10 августа, на развязке Томск — Северск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Утром в социальных сетях появилось сообщение том, что на развязке Томск — Северск автомобиль сбил косулю. Очевидцы прикрепили фотографии с места происшествия, на которых видно, что животное не может двигаться и просто лежит. На тот момент косуля еще была жива.

Позже в полиции сообщили, что косуля погибла. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, что с января по июнь 2023 года в Томской области был зарегистрирован 31 наезд на животных. За сбитых животных в России предусмотрены штрафы: уплата идет в качестве компенсации вреда, отдельно от штрафов за нарушение ПДД.

Жителей Томской области необходимо быть предельно внимательными на дорогах, особенно в тех местах, которые обозначены специальными знаками «Перегон скота» и «Дикие животные».