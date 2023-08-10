Трехлетний мальчик выпал из окна пятиэтажки в Томске

Фото: прокуратура Томской области

Трехлетний мальчик выпал из окна многоквартирного дома на улице Кулагина в Томске. Состояние малыша тяжелое, его увезли в больницу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 9 августа 2023 года. Трехлетний мальчик выпал из окна на втором этаже многоквартирного жилого дома по улице Кулагина, 27.

«Ребенок доставлен в медицинское учреждение, его состояние тяжелое, но стабильное», — говорится в сообщении.

Прокуратура Советского района организовала проверку. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.