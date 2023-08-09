В Томской области растет заболеваемость энтеровирусной инфекцией

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Среди жителей Томской области растет заболеваемость энтеровирусной инфекцией. Как рассказывает региональный Роспотребнадзор, энтеровирусные инфекции — группа инфекционных заболеваний человека, вызываемых вирусами.

Уточняется, что значительный рост заболеваний пошел с конца июля. И уже за последнюю неделю выявлено с подозрением на энтеровирусную инфекцию 50 случаев, что выше среднемноголетнего уровня почти в четыре раза. Среди заболевших в основном дети до шести лет. Дети до трех лет составили — 30%, дети от трех до шести лет — 50%, дети от семи до семнадцати лет — 19% и около 1% взрослых.

Специалисты дают жителям региона несколько советов: тщательно мыть руки перед едой, после посещения туалета и прогулок на улице, а также мыть овощи и фрукты безопасной водой и по возможности обдавать их кипятком. Не покупать продукты в местах несанкционированной торговли, а также не купаться в несанкционированных местах. В водоемах вирус может жить до двух месяцев.