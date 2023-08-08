Мобилизованный из Томска обустроил блиндаж подразделения на передовой

Мобилизованный житель Томска показал землякам, как они обустроили блиндаж подразделения на передовой. Фельдшер с позывным "ЦСКА" записал видео-экскурсию и опубликовал запись в telegram-канале "Все для фронта 70".

Военнослужащий начинает свой рассказ в библиотеке, где собраны книги русских и зарубежных классиков, кулинарные рецепты и много другой полезной литературы.

«Все очень любят читать, мы же самая читающая нация в мире. Сам на днях начал читать "Дети капитана Гранта". Последний раз читал ее в детстве», — говорит фельдшер «ЦСКА».

Скриншот из видео

В небольшом коридоре с импровизированным углом связи, оборудованным удлинителем и паяльной лампой, связисты своими руками устраняют неполадки в системе, паяют радиооборудование.

Скриншот из видео

Блиндаж оборудован комнатами отдыха личного состава, в которых хранится личное оружие и обмундирование. В каждой комнате есть печь, которая топится даже летом, чтобы было сухо и военнослужащие не болели.

На строительство этого блиндажа военнослужащие потратили около трёх дней. Работали днём и ночью, чтобы обеспечить комфортные условия проживания личного состава.