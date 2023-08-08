Под Томском неизвестный наехал на надувную лодку с пассажирами и скрылся

Фото: Транспортная полиция Сибири.

В Томской области в селе Коларово неизвестный наехал на надувную лодку с пассажирами и скрылся. Сейчас его ищут сотрудники уголовного розыска, сообщает пресс-служба транспортной полиции Сибири.

"Сотрудники уголовного розыска Томского ЛО МВД России устанавливают личность гражданина, который на реке Томь в полутора километрах от деревни Казанка, управляя серебристой лодкой с мотором, совершил наезд на лодку из ПВХ", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в надувной лодке находилась семья. В результате столкновения мужчина пострадал, а женщина и дети остались невредимы.

Водитель моторной лодки причалил к правому берегу реки, загрузил свою лодку в прицеп и скрылся по Коларовскому тракту на автомобиле красного цвета с автоприцепом.

Имеющих информацию о личности судоводителя, месте его нахождения, марке и государственном номере автомобиля, сотрудники транспортной полиции просят обратиться в дежурную часть Томского ЛО МВД России по телефону +7(3822) 54-02-82.