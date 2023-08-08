"Несколько суток без еды и воды": томские волонтеры нашли брошенную овчарку в лесу

Несколько недель назад зоозащитники из Томска забили тревогу. В лесу на Кузовлевском тракте они обнаружили привязанную овчарку. Собака находилась без еды и воды, а откуда она там появилась, никто не знал.

"Чуть меньше месяца назад хозяин уже избавлялся от него, выкинул на улицу. Потом его вывезли за город и оставили там. Он прибился к одному из дворов. Девушка через клеймо разыскала хозяина. Он приехал за собакой, забрал. И вот через две недели пёс найден привязанный к дереву в лесу", - рассказывает свидетельница Анна.

Выяснилось, что пса зовут Марк, ему чуть больше 7 лет. Пес отлично обучен командам, имеет хорошую родословную. Также Марк хорошо понимает команду "ждать", именно ее дал ему хозяин, который безжалостно оставил его в лесу.

"И Марк ждал, не хотел уходить и не подпускал никого к себе, верил, что хозяин вернётся за ним...", - рассказывает Анна.

Позже выяснилось, что на тугой ошейник собаку привязал старых хозяин. Он бросил пса на верную смерть в лесу. Изначально волонтеры не могли подойти к овчарке, так как собака была агрессивной и боялась чужаков.

Когда волонтеры забрали Марка, все его шея была в ранах от строгого ошейника, так как он пытался освободиться. Позже у пса начался абсцесс на шее от ран, и пироплазмоз от укусов клещей. Также у собаки обнаружили почечную недостаточность. Когда состояние собаки ухудшилось, его отвезли в ветеринарную клинику.

Силами неравнодушных людей и зооволонтеров Марку смогли назначить лечение. За него отдали больше 11 тысяч рублей.

"Сейчас Марк на новой передержке. у парня стресс , он же домашний пёс жил все это время в квартире с человеком .Что происходило за последний год в его жизни, он нам не расскажет", - пишет зоозащитница Ольга Кулик.

Из-за постоянных переездов и посещений ветеринарной клиники, овчарка страдает. Марк перестает есть и боится, что его вновь оставят одного.

Сейчас зооволонтеры продолжают спасать собаке жизнь. Также они надеяться на помощь неравнодушных людей, которые смогут помочь Марку выздороветь. За подробностями можно обратиться по телефону: 89618898412