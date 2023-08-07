Жителям Томска рассказали о главных традициях Медового Спаса в 2023 году

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый из трех Спасов в 2023 году отметят 14 августа. "КП-Томск" рассказывает о народных приметах на Медовый Спас, а также о том, что можно и нельзя делать в этот день.

Церковно-народный праздник Медовый Спас имеет фиксированную дату и каждый год отмечается 14 августа. Православные чтут в этот день память о Происхождении Честных Древ Животворящего Креста Господня. В народе Медовый Спас известен как время, когда пчелы завершают свои труды и готовятся встречать холода. А значит, мед в пасеках созрел и его пора собирать. Существовало поверье, что, если не собрать в этот день весь мед из ульев, налетят пчелы с соседних пасек и унесут его. Рассказываем и про другие приметы этого дня.

Традиции Медового Спаса:

Поблагодарить пасечника за его труд. На Медовый Спас чествуют пчеловодов и их труд, поэтому поездка на пасеку будет отличной идеей.

Приготовить что-то из меда. Однако верующим стоит не забывать о начале Успенского поста, поэтому блюда должны быть постными. Верили, если загадать желание перед тем, как съесть мед, оно непременно исполнится.

Приготовить что-то из мака. Второе название Медового Спаса — Макавей (в разных вариациях встречаются Маккавей и Маковей). Верят, что мак, как и мед, в этот день обладает целебными свойствами, поэтому его обязательно нужно добавить в пищу. И не только в пищу: по примете, если положить под подушку ребенку освященную в церкви маковую головку, она убережет его от сглаза.

Искупаться напоследок. Те, кто продолжал плавать в открытых водоемах даже после Ильи, окончательно закрывали купальный сезон после Медового Спаса. Считалось, что с этого времени вода зацветает и, искупавшись в ней, можно заболеть. Кроме того, Медовый Спас иначе называли Спасом на воде — верили, что все водоемы в этот день очищают тело и душу, избавляют от грехов и болезней. Поэтому на Медовый Спас купались не только сами, но и омывали домашний скот.

Посетить богослужение. 14 августа в церквях проходит праздничная утренняя служба, присутствовать на которой стремятся все верующие.

Освятить в церкви продукты. Традиционно для освящения носили мед и мак, а также другие сезонные овощи и фрукты. Женщины приносили васильки и бархатцы. Цветы высушивали и использовали как оберег. В отварах из этих сухоцветов в древности купали детей, чтобы уберечь их от болезней.

Просить об отпущении грехов. В народе считалось, что Медовый Спас — день отпущения «бабьих грехов»: верили, что женщинами прощаются все грехи, которые они отмаливают в этот день.

Помогать ближнему своему. Пасечники отдавали порцию меда нищим, а люди, выходившие из храма, делились освященными продуктами с неимущими. Добрые дела и помощь нуждающимся хороши в любой день, праздники — не исключение.

Что нельзя делать во время Медового Спаса:

Работать. Разве что вы пасечник — мед собирать, конечно же, можно. На Медовый Спас все ходили друг другу в гости, праздновали и угощались, а на полевых и домашних работах стояло негласное табу. Да и август — месяц, когда дел в поле уже не так много, все ждали жатвы, поэтому денек полениться в это время было не зазорно.

Устраивать шумные застолья. Праздник-праздником, однако следует помнить, что церковь не одобряет разгулье в важные для православных дни, поэтому отмечать следует тихо, с семьей и друзьями. Этот запрет не только церковный, но и вполне бытовой: пчелы не выносят громких звуков, они их нервируют, из-за чего те могут покусать пасечника.

Употреблять скоромную пищу. 14 августа — первый день двухнедельного Успенского поста, поэтому праздничный стол у верующих людей должен быть постным.