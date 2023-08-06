В Томске полностью восстановили подачу воды в дома после масштабного отключения

С шести утра ресурсная организация вышла на расчетные мощности Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Томске полностью восстановлена подача воды в дома после масштабного отключения, отчитались в мэрии. Напомним, что подключать холодную воду начали досрочно. Ранее сообщалось, что отключение продлится до 12.00 6 августа, но фактически воду начали подавать вечером 5 августа.

«С шести утра ресурсная организация вышла на расчетные мощности», - заверили в мэрии.

Если вдруг с холодной водой по-прежнему есть проблемы, томичам нужно обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ, или же позвонить в аварийную службу «Томскводоканала» по телефону 90-50-90, в городскую оперативно-дежурную службу по номеру 005.

Сообщается, что пока зафиксировано пять жалоб на холодное водоснабжение, все они переданы ответственным лицам.

Напомним, что масштабное отключение холодной воды в Томске началось вечером 3 августа и затронуло весь Октябрьский район и часть Ленинского, села Тимирязевское, Эушту, Дзержинское, поселки Сосновый Бор, Росинка, Спутник и микрорайон Академгородок. А Роспотребнадзор после этого отключении проведет проверку качества воды.