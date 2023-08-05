В Верхнекетском районе Томкой области ожидается чрезвычайная пожароопасность

При высоких уровнях пожарной опасности усиливается вероятность возникновения ЧС. Фото: администрация Верхнекетского района

С 5 по 7 августа в Томской области местами сохранится высокая пожароопасность: 4-й класс. Об этом сообщили метеорологи регионального ЦГМС на своем портале в разделе «Штормовые предупреждения о важнейших опасных и неблагоприятных природных явлениях».

Кроме того, на северо-востоке области синоптики прогнозируют самый высокий класс пожарной опасности.

«В Верхнекетском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класса)», - сказано в сообщении гидрометцентра.

Напомним, по информации Главного управления МЧС России по Томской области, при высоких уровнях пожарной опасности усиливается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Повышаются риски возгораний в населенных пунктах, ландшафтных пожаров и задымлений территорий.

Читайте также В Томске выходные будут солнечными и жаркими