Томичам начали бесплатно раздавать питьевую воду

Воду отключили до воскресенья почти во всем областном центре Фото: Анна Ковалёва

Томск, улица Пастера. Жара под 30. Прямо на солнцепеке стоит КАМАЗ от «Водоканала». Водитель Владимир говорит, что с 8 утра, четко по графику, он развозит воду по разным адресам в связи с масштабными плановыми отключениями. Как организован сегодня подвоз – проверила журналистка «Комсомольской правды – Томск».

Фото: Анна Ковалёва

«По городу штук 20 наемных машин развозят воду. Конкретно наших водоканальских две: «газик» по спецадресам - например, в тюрьму, а я на КАМАЗе вот по разным районам. На прошлом адресе много народу было, и на машинах подъезжали, а здесь почти никого», - делится Владимир.

Фото: Анна Ковалёва

Видно, что в отсутствие людей мужчина скучает, с каждым приходящим он охотно вступает в диалог. Отвечает на вопросы - их томичи задают немало. Объясняет, что набранную воду можно пить, напоминает, что ремонтные работы на водоводе продлятся до воскресенья.

Фото: Анна Ковалёва

Житель Томска Василий набирает воду для большой семьи. Говорит, что сделанные вчера запасы быстро закончилось.

«У нас собаки, кошки, все пьют. Налью побольше, а то вдруг еще неделю не включат», - скептически отметил томич.

Фото: Анна Ковалёва

Еще один горожанин признался, что дома не успел сделать большие запасы воды.

«Набрал только пару полторашек. На подвоз бесплатной воды я не рассчитывал, но, раз оказался здесь, наливаю, чтобы было, что пить в такую жару», - сказал мужчина.

Фото: Анна Ковалёва

Следом подошла женщина, которая сразу отметила: для удобства здесь не хватает подставки под бутылки и банки. На это замечание водитель ответил: «При наливании можно вешать емкости на краны – они крепкие».

Женщина уточняет, можно ли использовать эту воду для приготовления чая. Спрашивает, будет ли организован подвоз завтра. В ответ Владимир любезно показывает ей график своих дежурств по разным адресам.

Очевидно, что далеко не все жители Томска внимательно читали объявления, размещенные на ресурсах «Водоканала» и новостных порталах, поэтому продолжают спрашивать о графике подвоза воды. Напоминаем, его опубликовали на сайте и аккаунтах ресурсоснабжающей организации, где каждый желающий может ознакомиться со всеми деталями.

фото: "Томскводоканал"

На своем официальном портале представители «Томскводоканала» отметили: «За 15 минут до окончания указанного часа подвоза воды автоцистерна начинает движение на следующий адрес по графику».

Уехав с улицы Пастера, КАМАЗ с бесплатной питьевой водой прибыл на улицу Бела Куна. Здесь, у дома №20, Владимир будет дежурить до 16:45.

Фото: Анна Ковалёва

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что почти весь областной центр останется без воды до 12:00 6 августа.

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