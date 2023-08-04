В Томском районе спасатели ищут тело выпавшего из лодки рыбака

Рыбак утонул на реке Томь в Томском районе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томском районе на реке Томь 2 августа утонул рыбак, который выпал из резиновой лодки. Спасатели до сих пор не нашли тело утонувшего, сообщили в региональном ПСС.

Мужчина выпал из поврежденной лодки 2 августа около 18:00. Инцидент произошел в районе деревни Казанка Томского района на реке Томь.

Предположительно, рыбак утонул. Спасатели выезжали на место и проводили поиск.

Как сообщает издание «Аргументы и факты — Томск» со ссылкой на поисково-спасательную службу, тело до сих пор не найдено, поиски продолжаются.

Поисками также занимается полиция и Государственная инспекция по маломерным судам МЧС.