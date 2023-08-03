Трем фигурантам по делу о корниловской школе изменили меру пресечения

В Томской области фигурантам по делу о школе в селе Корнилово изменили меру пресечения Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томской области суд изменил меру пресечения фигурантам по делу о недостроенной школе в селе Корнилово. Об этом сообщается в телеграм-канале «Милый Томск».

По данным канала, Ленинский районный суд Томска изменил меру пресечения бывшему замгубернатора по строительству Евгению Паршуто с заключения под стражу на домашний арест. Главе Томского района Александру Терещенко заключение под стражу заменили на домашний арест, однако с учетом приговора по делу о даче взятки чиновник остается под стражей.

Сотруднице районной администрации Анастасии Елизаровой домашний арест изменен на запрет определенных действий.

Напомним, что в декабре 2019 года компания «СпецМонтажСтрой» заключила контракт с администрацией Томского района на сумму более 325 млн рублей для строительства школы в селе Корнилово. В это же время местные власти заключили контракт с фирмой «Строительная лаборатория».

Сотрудники предприятия на объекте выявили нарушения и велели подрядной организации их устранить. Однако работники этого не сделали. Элементы конструкции здания остались в недопустимом техническом состоянии. Школу не ввели в эксплуатацию. Экс-замгубернатора Евгений Паршуто мог знать о неисправностях.

По версии следствия, бывший заместитель губернатора потребовал незаконно вернуть документы и расторгнуть контракт со «Строительной лабораторией».

Глава Администрации Томского района Паршуто дал незаконное указание принудить представителей заказчика принять и оплатить выполненные подрядчиком работы, подписать акты о приемке и справки о стоимости проведённых работ.

В свою очередь Елизарова, которая знала о предъявленных нарушениях, и заместитель главы Томского района одобрили счета на оплату, акты о приемке работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат на сумму почти в 14 миллионов рублей. Указанные денежные средства в последствии получил подрядчик «СпецМонтажСтрой». Деньги были переданы на необоснованных правах.

Путём сговора и злоупотреблением должностными полномочиями подсудимые причинили имущественный бюджет более чем на 10,5 млн рублей.