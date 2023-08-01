В Томской области 34-летний мужчина утонул в реке Обь

Фото: СУ СК по Томской области

34-летний мужчина погиб при купании в реке Обь в Молчановском районе Томской области. Следователи проводят проверку, сообщили в региональном СК.

По предварительным данным, 31 июля мужчина утонул во время купания в реке Обь в окрестностях села Нарга.

«В ходе поисковых мероприятий 1 августа 2023 года тело утонувшего было обнаружено и поднято со дна реки водолазами поисково-спасательной службы МЧС России по Томской области», — говорится в сообщении.

Организована доследственная проверка. Следователи провели осмотр места происшествия, опознали утонувшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.