«Убило током»: житель Томской области рассказал, как погиб его брат при попытке отцепить стрелу экскаватора от проводов

Алексей Щепеткин погиб на лесозаготовках под Томском. Фото предоставлено Сергеем Щепеткиным

22-летний Алексей Щепеткин только начинал строить свой жизненный путь. Парень отучился на экскаваторщика, стал самостоятельно зарабатывать, купил машину, собирался приобрести недвижимость. Дальнейшим планам Алексея не было суждено сбыться: его жизнь скоропостижно оборвалась 26 июля 2023 года. Молодого человека убило током при попытке освободить стрелу экскаватора, зацепившийся за высоковольтные провода. Детали трагедии журналистке «Комсомольской правды – Томск» рассказал родной брат погибшего Сергей.

Фото: прокуратура Томской области

В минувшую среду 29-летний тракторист Сергей Щепеткин собирался ехать домой в Каргасок, отработав месяц на вахте. Ему на смену приехал брат Алексей, за 10 дней до трагедии.

«Мы стояли с начальником на берегу недалеко от Неготки, подготавливали лодку, чтоб уехать. Вдруг местные парни подъехали на машине, говорят: «А у вас экскаваторщика убило». Спрашиваю: «Кого, где?». Они: «Вот этого, который сейчас поехал». Я к ним в машину прыгнул, говорю: «Быстрее поехали!», - вспоминает злополучные события Сергей.

По дороге молодые люди решили заехать за местным фельдшером, но его не оказалось дома. Когда Сергея привезли на место событий, он сразу подбежал к брату и попробовал его реанимировать.

«Он лежал на земле с краю от трала. Водитель сказал, что после удара током Леша улетел в кусты, но тот его достал и тоже пытался реанимировать. Я все равно попробовал привести брата в чувства, это была моя первая реакция» - делится Сергей Щепеткин.

По словам водителя, в момент трагедии они находились на лесозаготовках вдвоем с Алексеем. Перевозили на трале деревья от поселка Неготка до поселка Киевский. Когда стрела зацепилась за линии электропередач, молодой человек попытался решить проблему. Сначала попробовал снять провода палкой, затем – руками.

«Мне вот что странно: на снимке видно, что экскаватор на трале стоит немного по диагонали почему-то. И двигатель был заведен - то есть, трактор работал. А еще обрыв провода случился не над дорогой, а рядом, несколько сбоку. Получается, ситуация неоднозначная: может, после остановки под проводом они какие-то действия производили на погрузчике», - поделился наблюдениями потерявший брата Сергей.

Фото: прокуратура Томской области

По вызову на место трагедии приехали фельдшер и участковый из поселка Киевский, которые задокументировали произошедшее. Затем Сергей со своим начальником погрузили погибшего в лодку и доставили в Каргасок. Там их встретили полицейские и сотрудники службы, которая забрала тело и увезла на машине в морг.

27 июля пресс-служба прокуратуры Каргасокского района Томской области сообщила, что ведомство «проконтролирует установление обстоятельств и причин получения смертельной травмы на производстве 22-летним работником лесозаготовительного предприятия, а также организует проведение проверки исполнения требований законодательства об охране труда».

В разговоре с изданием Сергей Щепеткин подчеркнул, что Алексей был «неглупым пацаном», довольно опытным работником, на лесозаготовках трудился уже более 2 лет. Братья вместе проходили инструктаж и знали о правилах техники безопасности. Как произошел несчастный случай – для Сергея загадка. Он говорит, что человеческий фактор стал виной катастрофы.

Фото предоставлено Сергеем Щепеткиным

28 июля на похоронах Алексея в деревне Киндал собралось большое количество людей. Как уточнил Сергей, прощание с молодым парнем организовали именно в той деревне, где и проживал погибший вместе с семьей. Кроме брата у него остались родители и сестра.

Сергей добавил, что впервые в своей жизни он столкнулся с потерей близкого родственника.

Фото: аккаунт Алексея Щепеткина / "ВК"

Редакция «Комсомольской правды – Томск» выражает соболезнования родным и близким погибшего Алексея Щепеткина.

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