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Общество1 августа 2023 6:23

«Убило током»: житель Томской области рассказал, как погиб его брат при попытке отцепить стрелу экскаватора от проводов

В деревне Киндал Томской области похоронили убитого током лесозаготовителя
Анна Ковалёва
Алексей Щепеткин погиб на лесозаготовках под Томском. Фото предоставлено Сергеем Щепеткиным

Алексей Щепеткин погиб на лесозаготовках под Томском. Фото предоставлено Сергеем Щепеткиным

22-летний Алексей Щепеткин только начинал строить свой жизненный путь. Парень отучился на экскаваторщика, стал самостоятельно зарабатывать, купил машину, собирался приобрести недвижимость. Дальнейшим планам Алексея не было суждено сбыться: его жизнь скоропостижно оборвалась 26 июля 2023 года. Молодого человека убило током при попытке освободить стрелу экскаватора, зацепившийся за высоковольтные провода. Детали трагедии журналистке «Комсомольской правды – Томск» рассказал родной брат погибшего Сергей.

Фото: прокуратура Томской области

Фото: прокуратура Томской области

В минувшую среду 29-летний тракторист Сергей Щепеткин собирался ехать домой в Каргасок, отработав месяц на вахте. Ему на смену приехал брат Алексей, за 10 дней до трагедии.

«Мы стояли с начальником на берегу недалеко от Неготки, подготавливали лодку, чтоб уехать. Вдруг местные парни подъехали на машине, говорят: «А у вас экскаваторщика убило». Спрашиваю: «Кого, где?». Они: «Вот этого, который сейчас поехал». Я к ним в машину прыгнул, говорю: «Быстрее поехали!», - вспоминает злополучные события Сергей.

По дороге молодые люди решили заехать за местным фельдшером, но его не оказалось дома. Когда Сергея привезли на место событий, он сразу подбежал к брату и попробовал его реанимировать.

«Он лежал на земле с краю от трала. Водитель сказал, что после удара током Леша улетел в кусты, но тот его достал и тоже пытался реанимировать. Я все равно попробовал привести брата в чувства, это была моя первая реакция» - делится Сергей Щепеткин.

По словам водителя, в момент трагедии они находились на лесозаготовках вдвоем с Алексеем. Перевозили на трале деревья от поселка Неготка до поселка Киевский. Когда стрела зацепилась за линии электропередач, молодой человек попытался решить проблему. Сначала попробовал снять провода палкой, затем – руками.

«Мне вот что странно: на снимке видно, что экскаватор на трале стоит немного по диагонали почему-то. И двигатель был заведен - то есть, трактор работал. А еще обрыв провода случился не над дорогой, а рядом, несколько сбоку. Получается, ситуация неоднозначная: может, после остановки под проводом они какие-то действия производили на погрузчике», - поделился наблюдениями потерявший брата Сергей.

Фото: прокуратура Томской области

Фото: прокуратура Томской области

По вызову на место трагедии приехали фельдшер и участковый из поселка Киевский, которые задокументировали произошедшее. Затем Сергей со своим начальником погрузили погибшего в лодку и доставили в Каргасок. Там их встретили полицейские и сотрудники службы, которая забрала тело и увезла на машине в морг.

27 июля пресс-служба прокуратуры Каргасокского района Томской области сообщила, что ведомство «проконтролирует установление обстоятельств и причин получения смертельной травмы на производстве 22-летним работником лесозаготовительного предприятия, а также организует проведение проверки исполнения требований законодательства об охране труда».

В разговоре с изданием Сергей Щепеткин подчеркнул, что Алексей был «неглупым пацаном», довольно опытным работником, на лесозаготовках трудился уже более 2 лет. Братья вместе проходили инструктаж и знали о правилах техники безопасности. Как произошел несчастный случай – для Сергея загадка. Он говорит, что человеческий фактор стал виной катастрофы.

Фото предоставлено Сергеем Щепеткиным

Фото предоставлено Сергеем Щепеткиным

28 июля на похоронах Алексея в деревне Киндал собралось большое количество людей. Как уточнил Сергей, прощание с молодым парнем организовали именно в той деревне, где и проживал погибший вместе с семьей. Кроме брата у него остались родители и сестра.

Сергей добавил, что впервые в своей жизни он столкнулся с потерей близкого родственника.

Фото: аккаунт Алексея Щепеткина / "ВК"

Фото: аккаунт Алексея Щепеткина / "ВК"

Редакция «Комсомольской правды – Томск» выражает соболезнования родным и близким погибшего Алексея Щепеткина.

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